Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipanti

ASCOLI PICENO – Torna ad Ascoli Piceno il progetto “Camminata dei musei”.

Si tratta di un nuovo evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli provinciale Aps, sostenuto dal Comune di Ascoli Piceno e dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, e realizzato in collaborazione con Ascoli Musei.

Domenica 26 aprile è in programma un percorso cittadino, con guida turistica abilitata, dedicato al legame tra la città delle cento torri e la musica, con visite guidate gratuite al Teatro Ventidio Basso e alla Pinacoteca Civica.

L’appuntamento, denominato “Ascoli: i luoghi della musica”, è fissato per le ore 9.30 in Piazza Roma ad Ascoli Piceno.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipanti.

È previsto un numero massimo di 50 persone; le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 Aprile.

Il progetto “Camminata dei musei” è giunto alla dodicesima edizione e, nei 9 appuntamenti realizzati nel 2026, ha registrato oltre 400 presenze di persone di ogni età.

Nella città di Ascoli Piceno sono stati già organizzati più di 65 eventi che hanno coinvolto i Musei civici (Pinacoteca, Ceramica, Licini e Forte Malatesta), il Museo Archeologico, il Museo dell’Annunciazione, il Museo della Cartiera Papale, il Museo di S. Emidio, il Museo Diocesano, il Museo Pimu e il Museo Biblioteca Marcucci.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.