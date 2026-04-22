Per dieci giorni la città accoglie visitatori e appassionati di street food in un grande percorso di sapori che attraversa regioni, tradizioni e culture culinarie diverse

ASCOLI PICENO – Dal 24 aprile al 3 maggio Ascoli Piceno torna a essere la capitale delle specialità fritte con Fritto Misto all’italiana, uno degli eventi gastronomici più attesi della primavera italiana. Giunta alla 22ª edizione, la manifestazione celebra una delle tradizioni più popolari della cucina italiana con il claim “Ne abbiamo fritte di tutti i colori”.

Per dieci giorni la città accoglie visitatori e appassionati di street food in un grande percorso di sapori che attraversa regioni, tradizioni e culture culinarie diverse. A causa dei lavori in corso in Piazza Arringo, l’edizione 2026 si svolgerà presso lo spazio del Campo Squarcia e Forte Malatesta, che ospiterà stand gastronomici e il tradizionale Palafritto, cuore della manifestazione.

Il festival è un vero viaggio tra le tradizioni del fritto italiano e internazionale, dove ogni regione porta i suoi sapori e le sue ricette. Protagoniste restano naturalmente le olive ascolane, simbolo della cucina locale, accanto a numerose specialità provenienti da tutta Italia: panzerotti pugliesi, arancini siciliani, il cuoppo napoletano, baccalà e supplì della tradizione romana, oltre a gnocco fritto emiliano, agnolotti piemontesi e fritture di paranza. Il percorso gastronomico si apre anche ai sapori del mondo con proposte internazionali come tacos, burritos, gyoza, empanadas e involtini primavera, mentre i più golosi potranno trovare una ricca selezione di dolci fritti della tradizione italiana.

Tra le caratteristiche distintive dell’evento c’è anche l’attenzione all’inclusività e alla sostenibilità. Uno stand gluten free, realizzato in collaborazione con AIC – Associazione Italiana Celiachia Marche, permette anche ai visitatori celiaci di gustare le specialità della manifestazione. L’evento mantiene inoltre una forte vocazione green, utilizzando materiali riciclabili e soluzioni plastic-free.

Nel cuore storico di Ascoli Piceno, Fritto Misto è l’occasione per scoprire la città e vivere uno degli eventi gastronomici più attesi della primavera marchigiana.

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