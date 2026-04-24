CASTORANO – Castorano aspetta, come ogni anno, la festa del 25 aprile per onorare i propri caduti e per rinverdire una data di quella che fu l’epopea partigiana nella guerra di Liberazione.

Anche quest’anno, per l’81esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, l’Amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi ha approntato un nutrito programma di iniziative avente come fulcro il Parco della Rimembranza, quale appuntamento irrinunciabile per quella che è una festa di popolo ancora e per fortuna molto sentita a Castorano, anche dalle giovani generazioni.

Inizio fissato per le ore 10, con la deposizione di fiori al monumento dei caduti, con a seguire gli interventi delle autorità presenti e dell’Anpi, sezione Vallata del Tronto intitolata al compianto Roberto Perazzoli.

A seguire, ore 11, importante e significativo momento di riflessione sulla giornata, presso la locale Biblioteca comunale dove è in programma una lezione dello storico civitellese Giuseppe Graziani su “Giovanni Paolo II. Vescovo di Auschwitz”.

Dopodiché l’immancabile momento conviviale con il consueto aperitivo.

“Quest’anno abbiamo diversi motivi per festeggiare l’81esimo anniversario della Festa di Liberazione – le parole di presentazione dell’evento, da parte della sindaca Rossana Cicconi -, con il 25 aprile che rappresenta per tutto il paese una data indimenticabile, dove si gettarono le basi per una rinascita dell’Italia dopo l’orrore della guerra. Una festa che noi come ogni anno vogliamo onorare e commemorare con il dovuto rispetto, nel ricordo di quanti diedero la propria vita per il futuro del nostro Paese. Un ricordo che quest’anno si unisce all’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne, quale dovuto riconoscimento per l’enorme contributo sociale che abbiamo sempre dato, in tempi di guerra come di pace, fondamentale anche nella vittoria della Repubblica sulla Monarchia. Una festa, quella del 25 aprile, che a Castorano è molto sentita dai cittadini”.

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