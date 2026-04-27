ASCOLI PICENO – Un Ko dolcissimo.
Nel pomeriggio di domenica 26 aprile l’Atletico Ascoli ha perso 2-0 contro la Sammaurese in trasferta, match valevole per il girone F di serie D.
Nonostante la sconfitta i bianconeri sono certi del quarto posto e della qualificazione PlayOff. Un traguardo storico. Decisiva la doppietta di Valentini.
Di seguito il tabellino completo
NTER SM SAMMAURESE (4-3-2-1): Pollini 6 (1’ st Apuzzo 6); Dimitri 6,5 (36’ st Andreoni sv), Federico Valentini 7, Magnanini 6,5 (32’ st Sare 6), Ramires 6; Brigidi 6, Volonghi 6 (28’ st Foschi 6), Ponticelli 6; Guerra 6 (1’ st Carlini 6,5), Filippo Valentini 7,5; Bertani 7. All.: Antonioli.
ATLETICO ASCOLI (3-5-1-1): Di Giorgio 5,5; Camilloni 5,5, D’Alessandro 5,5, Mazzarani 5,5; Carbone 5,5, Forgione 5, (25’ st Muro 6), Vecchiarello 5,5, Coppola 5,5 (25’ st Didio 6), Sardo 5,5, Sbrissa 6 (20’ st Minicucci 6); Maio 6. All.: Seccardini.
Arbitro: Schmid di Rovereto.
Reti: 24’ e 46’ st Filippo Valentini.
Note – ammonito Federico Valentini; spettatori 100 circa; angoli 4 a 2 per l’Atletico Ascoli; recupero 1’ e 5’.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo