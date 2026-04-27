L’allenatore: “Tutto questo dà valore al lavoro svolto durante tutta la stagione da società, staff e squadra. Decisamente rappresenta la conferma di un percorso costruito insieme”

ASCOLI PICENO – Una grandissima soddisfazione.

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile l’Atletico Ascoli ha perso in trasferta per 2-0 contro la Sammaurese, match valevole per il girone F di serie D. Una sconfitta indolore poiché i bianconeri sono certi dei PlayOff e del quarto posto ad una giornata dal termine delle dichiarazioni.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, in conferenza stampa a fine gara, riportate dal portale del Club ascolano: “È sicuramente un traguardo storico e importante per una società giovane come la nostra. Tutto questo dà valore al lavoro svolto durante tutta la stagione da società, staff e squadra. Decisamente rappresenta la conferma di un percorso costruito insieme”.

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