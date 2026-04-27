ASCOLI PICENO – Un’occasione da non perdere per gli appassionati di musica e della storia cittadina. Domenica 3 maggio l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, in collaborazione con Ascoli Musei, organizza “Ascoli in scena”, un percorso fra i tre teatri cittadini raccontati da Stefano Papetti e animati da performance musicali ideate per questo evento.
Si parte alle ore 10.30 dalla sala della Vittoria, che ha ospitato il primo teatro pubblico cittadino, dove Cristina Mannello al pianoforte e il soprano Patrizia Perozzi accompagneranno la visita eseguendo alcune celebri romanze. Poi tappa poi al teatro dei Filarmonici che il performer Niccolò Catani animerà con una sua esibizione appositamente ideata per questa occasione.
Il percorso si chiuderà al teatro Ventidio Basso dove nel foyer Andrea Parissi, direttore della Biblioteca del Conservatorio Rossini di Pesaro, ricorderà le prime rappresentazioni operistiche messe in scena ad Ascoli Piceno. L’evento è gratuito. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0736 298213 / 3511765460.
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