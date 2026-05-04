ASCOLI PICENO – Soddisfazione e sguardo già rivolto al futuro.
L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica 3 maggio, contro il Teramo per 1-1 allo stadio “Del Duca”, ultima giornata del girone F di serie D. Gli ascolani hanno chiuso al quarto posto con 55 punti, un traguardo storico.
Tra sette giorni nuova sfida contro il Teramo per i PlayOff.
A fine gara sono stati intervistati il calciatore Manel Minucci, il presidente Gianni Clerici e il Ds Mario Marzetti. Ecco le loro dichiarazioni riportate dal portale del Club bianconero.
Il giocatore afferma: “Orgoglio. Tanto orgoglio. Per questa maglia, per questo gruppo, per questa società. 100 presenze, un percorso costruito giorno dopo giorno”.
Il presidente dichiara: “Questa è una famiglia. E questa squadra non subisce il gioco degli avversari. Orgoglio, identità, crescita”.
Il dirigente racconta: “Play-off meritati. Un gruppo costruito a maggio e mai toccato. Fiducia totale nei ragazzi, nei giovani e nel lavoro fatto durante tutta la stagione”.
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