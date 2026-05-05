ASCOLI PICENO – Si conclude il campionato della Travaglini Costruzioni Ascoli, con una salvezza conquistata al termine del girone bronze di play out.

La squadra ascolana aveva bisogno di un punto per avere la matematica certezza di restare nella massima serie regionale. La Travaglini Costruzioni si è aggiudicata con merito i primi due e, con loro, la salvezza. Una volta acquisito il risultato, l’inevitabile calo di concentrazione ha permesso agli ospiti di vincere la gara e conquistare, anche loro, la permanenza nella massima serie regionale. Soddisfazione dal coach Paolo Travaglini per l’obiettivo raggiunto con qualche giornata di anticipo.

Questi i ragazzi della rosa a disposizione del coach Paolo Travaglini: Romagni e Fabiani palleggiatori; Solagna e Damiani opposti; Accorsi, Di Giamberardino e Mariani centrali, Sperandini, Feriozzi, Travaglini e Cavagna schiacciatori/ricevitori; Carfagna e Battigaglia liberi.

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