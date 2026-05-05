Successo che corona anche l’impegno del locale Moto Club Castrum e dei suoi oltre cinquanta iscritti che, da decenni sulla breccia, domenica scorsa ha fatto vivere ai tanti presenti una bella ed intensa giornata

CASTORANO – Quando si riesce a coniugare una bella giornata di sport alla bellezza del paesaggio ed all’innata ospitalità castoranese.

Buona la prima, si potrebbe dire, per quella che domenica scorsa è stata una giornata da incorniciare per il Moto Club “Castrum” di Castorano, il quale ha dato vita ad un appuntamento motociclistico riservato alla categoria “Enduro”, molto partecipato sia in termini di piloti partecipanti che di pubblico presente. Una Bella soddisfazione per il presidente del club motociclistico castoranese, Costantino Capriotti, per Dino Mori che ha disegnato il percorso, un tracciato molto tecnico che oltre ad impegnare a fondo i piloti ha reso merito alle bellezze paesaggistiche del paese, ed anche per Paolo Balloni che con la sua Ca.Tra.S. srl ha sponsorizzato l’evento.

Oltre 30 i piloti iscritti alla manifestazione non competitiva, arrivati a Castorano da tutto il Piceno e anche dal vicino Abruzzo, che hanno dato vita ad evoluzioni che hanno appassionato il folto pubblico presente, che ha applaudito a più riprese i piloti ed in particolare il pilota di casa ovvero Pierpaolo Balloni, portacolori del Moto Club “Castrum”.

“Veramente una bella giornata di sport e di sano divertimento”, le parole di Bianca Speca, sui terreni della quale si è organizzato il circuito e che ha messo a disposizione degli ospiti la sua Villa Fonte a Colle, dove poi si è tenuta anche una conviviale.

“Un successo – ha detto ancora la Speca – che ha reso merito all’impegno di tanti per la realizzazione dell’iniziativa e che ha visto la partecipazione di molti giovani. Segno che quando si lavora uniti, e in questo mi corre l’obbligo di ringraziare anche tutta l’Amministrazione comunale e in particolare la sindaca Rossana Cicconi, i risultati arrivano e non possono che far bene a tutto il paese”.

Successo che corona anche l’impegno del locale Moto Club Castrum e dei suoi oltre cinquanta iscritti che, da decenni sulla breccia, domenica scorsa ha fatto vivere ai tanti presenti una bella ed intensa giornata di sport e di sano divertimento.

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