ASCOLI PICENO – i bianconeri hanno disputato un’amichevole al Del Duca col Giulianova, allenato dall’ex bianconero Rosario Pergolizzi.

Si è trattato di un buon test in preparazione ai playoff, che vedranno l’ingresso dell’Ascoli nel secondo turno nazionale, in programma il prossimo 17 maggio (ritorno il 20 in casa). Mister Tomei nell’arco dei 90’ ha schierato tutti gli effettivi, compreso Del Sole, in campo nella prima frazione di gioco.

Il primo tempo del match, diretto dal Sig. Eremitaggio della sezione di Ancona, è terminato sul risultato di 4-0 con doppiette di Oviszach (al 5’ e 14’) e di Corazza (al 9’ e 22’). Nella ripresa a segno Silipo al 26’ per il 5-0 finale.

Il prossimo test amichevole è in programma sabato, alle 14:30, col Fossombrone al Del Duca a porte chiuse.

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