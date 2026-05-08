Due giorni di eventi, tra cui numerose performance che segneranno l’inizio di un calendario ricco di attività culturali e sociali, incentrato sulla comunità e sull’identità storica del locale

ASCOLI PICENO – Caffè Meletti, il caffè storico più iconico di Ascoli Piceno,

riapre ufficialmente sotto la nuova gestione di Quintessenza Società Benefit. L’evento segna

l’inizio di un rilancio che mira a combinare l’orgoglio per la tradizione storica con un

approccio contemporaneo, confermando il Caffè Meletti come punto di riferimento culturale

e sociale per la città e i suoi visitatori.

La riapertura al pubblico avverrà ufficialmente il 9 maggio 2026 con una cerimonia di taglio

del nastro che darà il via a una due giorni di eventi, tra cui numerose performance che

segneranno l’inizio di un calendario ricco di attività culturali e sociali, incentrato sulla

comunità e sull’identità storica del locale. Durante queste prime giornate, il pubblico potrà

vivere un’esperienza unica in uno dei luoghi più storici e affascinanti di Ascoli Piceno. Il taglio

del nastro si terrà alle ore 9.

La proposta di Quintessenza copre ogni momento della giornata, dalla colazione all’after

dinner, per offrire un’esperienza “all-inclusive” che abbraccia ogni esigenza.

Il ristorante del Caffè Meletti al primo piano avrà un nuovo nome “1907” e aprirà le sue porte

nelle prossime settimane. La proposta gastronomica – che valorizza i sapori del Piceno, quelli

autentici, diretti, spesso imperfetti ma profondamente veri – si avvale della collaborazione con

Quintessenza Srl Società Benefit produttori locali che condividono la stessa precisa idea di Quintessenza: qualità senza

compromessi, rispetto dei tempi naturali e cura artigianale.

La novità di questa nuova gestione è anche l’ampliamento dell’offerta con una pasticceria

artigianale di alta qualità, il bar e un menu dedicato a pranzi veloci di livello, ideali per clienti

business, famiglie e turisti.

Quintessenza è composta da Davide Camaioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio

Giovannozzi e Stefano Panichi, cinque professionisti ascolani con esperienze diverse ma

complementari, in ambito gestionale e organizzativo, accoglienza, food & beverage, alta

ristorazione e pasticceria, che si sono uniti con l’obiettivo di portare il Caffè Meletti nel futuro,

senza alterarne l’identità.

Per volontà dei cinque soci, Quintessenza ha avviato un percorso come Società Benefit: una

scelta che orienta la gestione non solo ai risultati economici, ma anche a un impegno

concreto e misurabile verso la comunità ascolana e del Piceno.

Il progetto si avvale della collaborazione di Maria Serena Scaramucci, esperta

nell’organizzazione di eventi, che contribuirà alla creazione di un calendario eventi

d’eccellenza, capace di attrarre cittadini e turisti.

«La nostra missione è mantenere viva la tradizione del Caffè Meletti – afferma l’amministratore

delegato Stefano Panichi a nome di tutti i soci di Quintessenza Società Benefit – ma, allo

stesso tempo, renderlo un punto cardine di innovazione per la città e la regione, un “must have”

a livello nazionale ed estero. Ci impegneremo a fare di questo luogo un vero e proprio centro

culturale, dove ogni dettaglio parli di qualità, storia e accoglienza».

Il calendario eventi del Caffè Meletti sarà ricco e variegato, includendo serate a tema,

degustazioni, concerti e momenti culturali che faranno del Caffè un luogo vivo e dinamico.

«Il Caffè Meletti è un patrimonio per Ascoli Piceno. Non è solo un luogo iconico – conclude

Maria Serena Scaramucci – dove gustare un caffè, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi

e che vuole essere un punto di riferimento per ogni visitatore».

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