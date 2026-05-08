ASCOLI PICENO – Caffè Meletti, il caffè storico più iconico di Ascoli Piceno,
riapre ufficialmente sotto la nuova gestione di Quintessenza Società Benefit. L’evento segna
l’inizio di un rilancio che mira a combinare l’orgoglio per la tradizione storica con un
approccio contemporaneo, confermando il Caffè Meletti come punto di riferimento culturale
e sociale per la città e i suoi visitatori.
La riapertura al pubblico avverrà ufficialmente il 9 maggio 2026 con una cerimonia di taglio
del nastro che darà il via a una due giorni di eventi, tra cui numerose performance che
segneranno l’inizio di un calendario ricco di attività culturali e sociali, incentrato sulla
comunità e sull’identità storica del locale. Durante queste prime giornate, il pubblico potrà
vivere un’esperienza unica in uno dei luoghi più storici e affascinanti di Ascoli Piceno. Il taglio
del nastro si terrà alle ore 9.
La proposta di Quintessenza copre ogni momento della giornata, dalla colazione all’after
dinner, per offrire un’esperienza “all-inclusive” che abbraccia ogni esigenza.
Il ristorante del Caffè Meletti al primo piano avrà un nuovo nome “1907” e aprirà le sue porte
nelle prossime settimane. La proposta gastronomica – che valorizza i sapori del Piceno, quelli
autentici, diretti, spesso imperfetti ma profondamente veri – si avvale della collaborazione con
Quintessenza Srl Società Benefit produttori locali che condividono la stessa precisa idea di Quintessenza: qualità senza
compromessi, rispetto dei tempi naturali e cura artigianale.
La novità di questa nuova gestione è anche l’ampliamento dell’offerta con una pasticceria
artigianale di alta qualità, il bar e un menu dedicato a pranzi veloci di livello, ideali per clienti
business, famiglie e turisti.
Quintessenza è composta da Davide Camaioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio
Giovannozzi e Stefano Panichi, cinque professionisti ascolani con esperienze diverse ma
complementari, in ambito gestionale e organizzativo, accoglienza, food & beverage, alta
ristorazione e pasticceria, che si sono uniti con l’obiettivo di portare il Caffè Meletti nel futuro,
senza alterarne l’identità.
Per volontà dei cinque soci, Quintessenza ha avviato un percorso come Società Benefit: una
scelta che orienta la gestione non solo ai risultati economici, ma anche a un impegno
concreto e misurabile verso la comunità ascolana e del Piceno.
Il progetto si avvale della collaborazione di Maria Serena Scaramucci, esperta
nell’organizzazione di eventi, che contribuirà alla creazione di un calendario eventi
d’eccellenza, capace di attrarre cittadini e turisti.
«La nostra missione è mantenere viva la tradizione del Caffè Meletti – afferma l’amministratore
delegato Stefano Panichi a nome di tutti i soci di Quintessenza Società Benefit – ma, allo
stesso tempo, renderlo un punto cardine di innovazione per la città e la regione, un “must have”
a livello nazionale ed estero. Ci impegneremo a fare di questo luogo un vero e proprio centro
culturale, dove ogni dettaglio parli di qualità, storia e accoglienza».
Il calendario eventi del Caffè Meletti sarà ricco e variegato, includendo serate a tema,
degustazioni, concerti e momenti culturali che faranno del Caffè un luogo vivo e dinamico.
«Il Caffè Meletti è un patrimonio per Ascoli Piceno. Non è solo un luogo iconico – conclude
Maria Serena Scaramucci – dove gustare un caffè, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi
e che vuole essere un punto di riferimento per ogni visitatore».
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo