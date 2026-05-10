OFFIDA – Il Bivio Art Festival tornerà a Offida mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2026, nella cornice del Parco Cesare Gabrielli.

L’edizione 2026 rappresenterà una tappa particolarmente significativa per il festival promosso dall’Associazione Ricreativa Miriam: sarà infatti l’anno del decennale. Non una semplice celebrazione del passato, ma un’occasione per valorizzare il percorso costruito in questi anni e restituire al territorio due serate vive, curate e accessibili.

Nato e cresciuto dal basso, il Bivio Art Festival si è consolidato nel tempo come un appuntamento culturale gratuito, indipendente e fortemente legato alla comunità. Musica, arte, territorio e sostenibilità concreta sono gli elementi che ne definiscono l’identità, insieme alla volontà di proporre un’esperienza a misura di persona, in uno spazio accogliente e riconoscibile.

Anche per il 2026 l’ingresso sarà, come sempre, gratuito.

Il programma completo, gli artisti coinvolti e le attività previste saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti ufficiali.

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