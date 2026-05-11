uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati del territorio, capace di coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e cittadini

FOLIGNANO – Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 32ª edizione di LibrArte Festival, promosso dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Folignano, in collaborazione con l’Isc Folignano Maltignano. Dal 5 al 9 maggio la storica Fiera del Libro di Folignano ha trasformato il territorio in un laboratorio diffuso di cultura, arte e partecipazione.

Sono state oltre 3 mila le presenze registrate nelle serate al PalaRozzi, che hanno visto alternarsi sul palco ospiti di rilievo nazionale come Matteo Bussola, Luca Pappagallo, Mario Tozzi e Valerio Aprea, oltre al concerto inaugurale delle scuole del territorio. Ottima anche la partecipazione alle attività mattutine dedicate agli studenti, ai laboratori creativi, agli incontri con gli autori, ai trekking letterari, alle mostra “Il cammino come evoluzione”, curata dal Collettivo Frida – Frida Art Academy, e Me.Te a cura de La Casa di Asterione.

«La grande partecipazione registrata in questi giorni rappresenta per noi motivo di soddisfazione – dichiara il sindaco di Folignano, Matteo Terrani –. LibrArte continua a crescere e a consolidarsi come un punto di riferimento culturale per il territorio. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa edizione, gli ospiti, l’Isc Folignano Maltignano le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del festival».

«Questa edizione ha dimostrato ancora una volta la forza della collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e realtà culturali – aggiunge l’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione, Laura Addis –. La risposta del pubblico è stata entusiasmante. LibrArte è ormai un patrimonio della comunità. Un ringraziamento particolare va all’Isc Folignano Maltignano, alla dirigente scolastica Luigia Romagni e ai docenti, che continuano a rappresentare uno degli elementi centrali di LibrArte».

Cinque giorni intensi hanno confermato LibrArte come uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati del territorio, capace di coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e cittadini in un’esperienza condivisa all’insegna della cultura e della riflessione. Il tema del cammino, scelto come filo conduttore dell’edizione 2026, ha attraversato l’intera programmazione, offrendo occasioni di approfondimento sui temi della crescita personale, della pace, dell’inclusione e della sostenibilità.

LibrArte 2026 è stato promosso e sostenuto dal Comune di Folignano con il contributo di Fondazione Carisap. Con il patrocinio di: Ministero della Cultura, Camera dei Deputati, Consiglio regionale delle Marche, Provincia di Ascoli Piceno. L’evento è stato organizzato da AssoItalia Aps con la partecipazione degli Associazione Editori Marchigiani, insieme alle numerose associazioni e realtà partner che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

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