ASCOLI PICENO – Finisce al primo turno l’avventura dei bianconeri negli spareggi post campionato di serie D, girone F.
L’Atletico Ascoli perde 2-1, nel pomeriggio di domenica 10 maggio, contro il Teramo allo stadio “Bonolis” e saluta i PlayOff.
Biancorossi in vantaggio con Pavone, pareggio bianconero con Maio ma nel finale di partita i diavoli teramani segnano il goal vittoria con Botrini.
Di seguito il tabellino completo
Teramo (3-4-2-1): Torregiani; Bruni, Alessandretti, Botrini; Pietrantonio, Carpani, Borgarello, Salustri (90° Costanzi); Sereni (70° Mariani), Pavone (91° Cipolletti); Njambé (75° Persano). All. Marco Pomante
Atletico Ascoli: Di Giorgio; Nonni (65° De Santis), Coppola (65° Forgione), Maio ( 77° Didio), Minicucci, Vechiarello, Sbrissa (81° Muro), D’Alessandro (57° Feltrin), Bucco, Mazzarani, Antoniazzi. All. Simone Seccardini
Arbitro: sig. Michele Piccolo di Pordenone
Assistenti: sig.ri Mario Cammarota di Nola, Giovanni Di Palma di Cassino
Ammoniti: Borgarello (T) – Nonni, Mazzarani, Forgione, Vechiarello (A)
Marcatori: 8° Pavone (T), 38° Maio (A), 90° Botrini (T)
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