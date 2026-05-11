ACQUASANTA TERME – Nel prossimo fine settimana si rinnova anche in Italia, grazie all’impegno dell’A.I.A.M.S. l’Associazione Amici dei Mulini Storici, l’importante appuntamento con le “Giornate Europee dei Mulini” dedicate alla scoperta di uno straordinario patrimonio ereditato dal passato, contraddistinto dai paesaggi modellati dall’acqua e dalla stupefacente capacità di ingegno dell’uomo.

L’occasione unica la offre domenica 17 maggio il corposo calendario annuale della nota quinta edizione del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, attraverso l’iniziativa “Acqua passata macina ancora e chi va al Mulino s’infarina”, promossa dall’Associazione Borghi e Sentieri della Laga OdV in collaborazione con le Associazioni FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps, Amici del Mulino di Piedicava e Radici del Futuro: Ecomuseo della Via Salutaria, ideata per collegare con un percorso pedonale guidato le tre piccole frazioni rurali marchigiane di Fornara, Torre di Sopra e Piedicava, nel Comune di Acquasanta Terme (AP), fino a raggiungere l’Antico Mulino ad acqua da poco restaurato di proprietà della famiglia Angelini.

In questo luogo selvaggio dove le montagne della Laga lasciano lo spazio alle colline picene, le acque cristalline raccontano la loro storia.

L’opificio è posto infatti alla confluenza tra il Fosso di Arola e il Fosso di Cervara, in una verdissima e solitaria valle dove l’ultimo Mugnaio, Ernesto Angelini, continua con smisurata passione ad attivare all’occorrenza il mulino ad acqua ancora perfettamente funzionante, rimettendo così indietro l’orologio del tempo.

All’interno degli eventi è consuetudine per gli organizzatori, creare dei momenti giusti per stabilire dei contatti diretti con gli ultimi abitanti che mantengono ancora in vita i piccoli insediamenti rurali d’epoca medievale, in quanto custodi di un diverso modo di abitare i territori che finalmente è tornato oggetto di attenzioni anche oltre confine.

Chiude la giornata una doppia sorprendente rappresentazione teatrale curata dall’Associazione “Un Passo Avanti”.

Obbligatorio indossare le scarpe da trekking; per info e prenotazioni: 339 6675597; 371 1275077 (Ernesto).

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.