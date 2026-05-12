Un sentito ringraziamento per la grande vicinanza e il grande affetto che tantissimi ascolani, dalle istituzioni ad amici, conoscenti e cittadini in genere hanno dimostrato in un momento così triste e doloroso

ASCOLI PICENO – A seguito della prematura scomparsa di Primo Valenti, noto imprenditore ascolano nel settore della ristorazione conosciutissimo e molto apprezzato in città, ora la famiglia, ovvero la moglie Luana e i figli Lorenzo e Chiara, vuole esprimere, insieme alla sorella Daniela e alla sua famiglia, un sentito ringraziamento per la grande vicinanza e il grande affetto che tantissimi ascolani, dalle istituzioni ad amici, conoscenti e cittadini in genere hanno dimostrato in un momento così triste e doloroso.

“Vogliamo ringraziare sentitamente – sottolineano i familiari di Primo Valenti – tutti coloro, e sono stati tantissimi, che ci hanno espresso e dimostrato grandissimo affetto e vicinanza per l’improvvisa e dolorosissima scomparsa di Primo. Abbiamo avvertito l’effetto di un forte e caloroso abbraccio da parte della città, delle istituzioni, dei colleghi, degli amici, di tantissime persone che lo hanno conosciuto, apprezzato, stimato e gli hanno davvero voluto bene. Per noi questo forte segnale che ci è arrivato è stato sicuramente molto importante per superare un momento così difficile. Un segnale che ci dà forza e che dimostra anche quanto Primo sia riuscito a farsi voler bene”.

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