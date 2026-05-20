ASCOLI PICENO – Anche il Carnevale ascolano, rappresentato dal presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco Olori con Re Carnevale e le maschere storiche Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, sarà presente al tradizionale raduno delle maschere italiane in programma sabato 23 e domenica 24 maggio a Parma. Un evento importante che prevede anche l’assemblea generale del Centro nazionale coordinamento maschere italiane, di cui Olori è membro, e la sfilata per le vie della città.

Un appuntamento molto atteso che ogni anno vede la partecipazione di rappresentanti dei Carnevali di tutta Italia che portano allegria, spensieratezza e una festosa atmosfera lungo le vie di Parma.

“E’ un grande orgoglio – sottolinea il presidente Olori – poter essere presenti per promuovere e dare visibilità a un Carnevale come il nostro che, tra l’altro, è tra i più antichi d’Italia”.

L’edizione 2026 prevede, come negli anni passati, una grandissima partecipazione di maschere ad attestare la valenza della manifestazione come unica del suo genere nel panorama nazionale. Gli “ambasciatori” del Carnevale ascolano, così come tutti gli altri ospiti, rallegreranno il territorio parmense per due giorni prendendo parte anche alla suggestiva sfilata nel centro cittadino. Il tutto in un clima di grande sinergia, collaborazione e spirito goliardico.

L’assemblea generale del Centro coordinamento maschere italiane prevede, dopo il saluto del presidente e i saluti, le relazioni del tesoriere e dei revisori contabili e la presentazione e approvazione della rendicontazione del 2025.

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