Le lezioni si svolgeranno il 26 e 29 maggio, il 5 giugno e il 9 giugno, sempre dalle 18 alle 19, e sono riservate a donne dai 16 anni in su, fino a un massimo di 25 partecipanti

ASCOLI PICENO – Dal 26 maggio, ad Ascoli Piceno, prenderà il via un nuovo corso gratuito di autodifesa per donne presso la palestra Atletica Pesante, situata nei pressi del Campo Scuola di Atletica Leggera in via De Dominicis. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giovanile Picena ASD APS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e rientra nel progetto “Panchine rosse tutto l’anno”, dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all’autodifesa contro la violenza sulle donne.

Il progetto nasce per favorire informazione, educazione e consapevolezza su un tema di grande rilevanza sociale. L’obiettivo del corso è non solo quello di aumentare la sicurezza personale delle partecipanti, ma anche di fornire competenze tecniche e strumenti utili per affrontare con equilibrio eventuali situazioni di pericolo.

Le lezioni si svolgeranno anche il 29 maggio, il 5 giugno e il 9 giugno, sempre dalle 18 alle 19, e sono riservate a donne dai 16 anni in su, fino a un massimo di 25 partecipanti. Le attività saranno basate su tecniche di judo e il corso è aperto anche a chi ha già frequentato percorsi di autodifesa e desidera aggiornarsi.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3442229927, indicando i propri dati anagrafici.

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