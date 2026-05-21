L’attività si svolgerà in pieno campo ed avrà una durata di due-tre ore, si consiglia di indossare scarpe adeguate all’escursione. Un momento conviviale che prevede anche un rinfresco/aperitivo

SPINETOLI – Una giornata all’insegna della natura condita dalle sinfonie di Vivaldi, Mozart e Bach.

Parliamo dell’evento “Passeggiata botanica e musica classica al Giardino Officinale” in programma domenica 24 maggio, dalle 18, presso il Giardino Officinale San Michele a Pagliare del Tronto/Spinetoli in via Vecchia Palazzi.

Si tratta di una passeggiata in campo con approfondimenti botanici fra le piante officinali in coltivazione e sarà ben allietata dalla musica classica eseguita dal Maestro Giacomo Lelli.

Un vero e proprio momento conviviale che prevede anche un rinfresco/aperitivo immerso nel verde tra le piante. Non mancheranno olii essenziali, idrolati e molto altro.

L’attività si svolgerà in pieno campo ed avrà una durata di due-tre ore, si consiglia di indossare scarpe adeguate all’escursione.

Un bel modo per scoprire le tante meraviglie della botanica e rilassarsi con i brani più noti della musica classica.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 3409112106, è previsto un contributo di 15 euro a persona (5 euro, invece, per i bambini fino a 12 anni).

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