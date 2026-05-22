ASCOLI PICENO – Ascoli-Catania, gara di andata delle semifinali playoff, si disputerà al Del Duca domenica 24 maggio, alle ore 20. Alle ore 21 è in programma l’altra semifinale Salernitana-Union Brescia (Diretta Rai Sport).

Catania-Ascoli, match di ritorno, si disputerà al Massimino di Catania mercoledì 27 maggio, alle ore 21, con diretta Rai Sport. Union Brescia-Salernitana è in programma alle ore 20.

Accederanno alla finale le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, accederanno alla finale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore.

Stabiliti anche gli orari della finale: la gara di andata di martedì 2 giugno si disputerà alle ore 21:15, quella di ritorno domenica 7 giugno alle ore 18. In caso di qualificazione alla finale, l’Ascoli giocherà il match di andata in trasferta e quello di ritorno in casa.

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