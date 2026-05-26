La partita di ritorno delle semifinali playoff, è in programma domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 21, al Massimino di Catania.

ASCOLI PICENO – I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti ieri, lunedì 25 maggio, alle ore 15, al Picchio Village. Mercoledì si disputerà il match di ritorno a Catania. Calcio d’inizio alle ore 21 (diretta Rai Sport).

Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato è l’Arbitro designato per dirigere CATANIA-ASCOLI, partita di ritorno delle semifinali playoff, in programma domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 21, al Massimino di Catania. Gli Assistenti sono Matteo Lauri di Gubbio e Gianmarco Macripò di Siena. Quarto Ufficiale Stefano Striamo di Salerno, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Maria Marotta di Sapri.

Il Giudice Sportivo, con riferimento al match Ascoli-Catania, disputato ieri e valido per la semifinale di andata playoff, ha inflitto al Club bianconero un’ammenda di 200,00 € perché “i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord” intonavano per cinque volte “un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine”.

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