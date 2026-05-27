Stadio “Massimino” ore 21:00 semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C.

Chiuso il settore ospiti dalle autorità competenti. Non ci saranno tifosi bianconeri.

L’Ascoli forte dei 4 gol di vantaggio del match di andata vuole conquistare la finale. Non saranno della sfida lo squalificato Menna e gli infortunati Nicoletti e Brzan. Mister Toscano, punterà sull’orgoglio dei giocatori e sul calore dei tifosi che seppur in rotta hanno riempito il settori locali dello stadio. Catania senza lo squalificato Jimenez e gli infortunati Corbari, Rolfini e Lunetta.

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio; Forte, Caturano. A disposizione: Bethers, Coco, Cargnelutti, Allegretto, Miceli, Corbari, Quaini, Raimo, Bruzzaniti, Cicerelli, Lunetta, Rolfini. Allenatore: Toscano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Corradini, Galuppini, Palazzino, Silipo, Oviszach, Gori, Corazza. Allenatore: Tomei

Arbitro: Manedo Mazzoni della sezione di Prato

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.