CASTEL DI LAMA – La Bio Fattoria Sociale AMA Terra sarà tra le realtà protagoniste di “Cantine Aperte 2026”, la storica manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino, giunta quest’anno alla sua 34ª edizione. Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, la Fattoria aprirà le proprie porte ai visitatori offrendo un’esperienza autentica tra natura, cultura del vino e sostenibilità.

Per l’occasione AMA Terra proporrà degustazioni di vini biologici e prodotti tipici di produzione propria, accompagnate da visite guidate tra i filari dei vigneti e negli spazi della Fattoria, in un percorso capace di raccontare non solo il valore della viticoltura biologica, ma anche il significato sociale del progetto. “Un mondo di vini e di persone” è infatti la filosofia che accompagna il lavoro quotidiano della Bio Fattoria Sociale AMA Terra: scegliere i suoi vini significa contribuire alla diffusione di un messaggio culturale che unisce il pregio delle vigne, il consumo etico e la dignità umana.

La Cantina AMA Terra nasce nelle colline picene, a pochi chilometri dalla costa, un territorio particolarmente vocato alla produzione vitivinicola. Qui prendono vita etichette DOC, DOCG e IGT che raccontano l’identità autentica del territorio marchigiano: accanto ai vitigni autoctoni a bacca bianca, come Passerina e Pecorino Offida, trovano spazio anche importanti varietà a bacca nera come Montepulciano, Sangiovese e Syrah.

Ogni bottiglia nasce da una viticoltura artigianale che rispetta la tradizione e l’ambiente, custodendo l’essenza dei colli piceni e offrendo un’esperienza sensoriale unica. Vini rossi, bianchi e spumanti che prendono forma grazie al lavoro e alla passione degli ospiti di AMA Aquilone, realtà da sempre impegnata in percorsi di inclusione, accoglienza e reinserimento sociale.

L’iniziativa rappresenta quindi non solo un appuntamento dedicato agli appassionati di vino, ma anche un’opportunità per conoscere da vicino una realtà che coniuga agricoltura biologica, sostenibilità ambientale e valore umano, promuovendo un modello di turismo rigenerativo capace di creare relazioni autentiche con il territorio.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria al numero 331 1053909.

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