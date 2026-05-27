Per quattro settimane, le vetrine degli esercizi commerciali del centro storico ospiteranno progetti, prototipi e installazioni realizzati dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di laurea in Design di Unicam

ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo

DesignWindows, l’iniziativa promossa dalla Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università

di Camerino, con sede ad Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Associazione WAP – W Ascoli Piceno e il

Consorzio Universitario Piceno, che porta il progetto contemporaneo a dialogare con il cuore antico della

città.

Forte del successo ottenuto lo scorso anno, il progetto, che vanta anche il patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno, torna ad animare il centro storico dal 29 maggio al 21 giugno 2026, confermandosi come uno degli

appuntamenti più innovativi del panorama culturale piceno.

Per quattro settimane, le vetrine degli esercizi commerciali del centro storico ospiteranno progetti, prototipi

e installazioni realizzati dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di laurea in Design di Unicam, trasformando

la città in una mostra diffusa a cielo aperto, capace di mettere in dialogo design, territorio e comunità.

L’idea che muove DesignWindows è quella di portare creatività, ricerca e innovazione negli spazi urbani,

generando nuovi percorsi culturali e nuove modalità di vivere e percepire il centro storico. Le attività

commerciali diventano così luoghi espositivi e di incontro, contribuendo a costruire una relazione attiva e

sinergica tra università, tessuto economico locale e spazio pubblico.

DesignWindows rappresenta un’occasione per dare visibilità e valorizzare il talento delle nuove generazioni

di designer e, allo stesso tempo, rafforzare il legame tra formazione, cultura e territorio, promuovendo una

visione della città come spazio di sperimentazione, partecipazione e contaminazione interdisciplinare.

L’edizione 2026 consolida il percorso intrapreso lo scorso anno e amplia il racconto del rinnovato corso di

laurea in Design della Scuola di Architettura e Design di Unicam, oggi articolato in tre curricula – Prodotto,

Comunicazione e Moda – pensati per rispondere alle trasformazioni del progetto contemporaneo e alle

esigenze di un sistema produttivo e culturale, quello marchigiano, da sempre attento all’innovazione e alla

qualità.

“DesignWindows – sottolinea il Rettore Unicam prof. Graziano Leoni – è un esempio virtuoso di come

l’università possa uscire dalle proprie aule per generare valore diffuso sul territorio. Il nostro Ateneo crede

profondamente in una formazione che non si limiti alla trasmissione di competenze, ma che metta le

studentesse e gli studenti nelle condizioni di confrontarsi con contesti reali, con la cittadinanza, con il mondo

produttivo. Vedere i progetti delle nostre studentesse e dei nostri studenti animare le vetrine di Ascoli significa

vedere all’opera quella relazione viva tra sapere, città e comunità che è la nostra ragion d’essere. Ringrazio

i curatori, i commercianti, l’Associazione WAP, il Consorzio Universitario Piceno e l’Amministrazione comunale

per aver creduto in questa visione e per averla sostenuta con convinzione”.

Curata da Jacopo Mascitti, Carlo Vannicola e Carlo Vinti, docenti della Scuola di Architettura e Design,

l’edizione 2026 consolida DesignWindows come appuntamento annuale dedicato al rapporto tra design e

città, trasformando Ascoli Piceno in un laboratorio diffuso di creatività, sperimentazione e innovazione.

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