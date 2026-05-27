CATANIA- Al termine del match ai microfoni di Rai sport le parole dell’ex Caturano, autore della rete del vantaggio del vantaggio dei padroni di casa: “Il gol aveva acceso le speranze, avevamo sbagliato la partita di andata. Siamo partiti bene ci credevamo abbiamo messo cuore, testa e gambe, tutto per qualificarci, siamo amareggiati e delusi. Facciamo i complimenti all’Ascoli. Quando si perde 4-0 non trovi niente di positivo. Ad Ascoli sbagliato approccio e mentalità. La delusione è tanta”.

Il presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri: “Già a partecipare a queste a queste partite è un grande obiettivo è una bella soddisfazione in queste cornici in questi stadi importanti. Nella finale sono tutti stati importanti è un grandissimo risultato. I i miei ragazzi sono stati veramente bravi nel senso non era facile venire fuori da qui un risultato, sì diciamo al di là della sconfitta, la partita si è giocata su 180 minuti bene. E Il Brescia ci da per favoriti? diciamo questa squadra c’è una stagione, noi l’abbiamo rifondata 10 mesi fa, siamo arrivati in finale già che ci danno favoriti anche questo è un altro risultato. La finale ce la giochiamo e vediamo che succede con questi ragazzi però si può andare ovunque con questo carattere si può andare lontano. Alla città di Ascoli dico e loro già lo sanno 50% di questi risultati che stiamo facendo è frutto anche della grande sinergia che abbiamo avuto con tutti da da dagli ultras e diffusi alla città intera e alle istituzioni. È una città magica vediamo se riesce a fare il miracolo”.

Mister Tomei “Sapevamo che la parità era indirizzata verso la battaglia. Noi non abbiamo tutta questa fisicità, quindi faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati anche in grado di sporcarsi. Era tutta sulle seconde palle, poi abbiamo messo anche un po’ di fisicità perché oggettivamente ce n’era bisogno. Sono contento perché sapevamo che non era semplice e l’ho detto anche domenica scorsa. Catania è una squadra forte, una squadra che ha giocatori importanti, una squadra strutturata che se mette la partita in questa direzione ti può creare problemi. Detto ciò, il primo tempo abbiamo avuto quelle 3 o 4 palle gol che se realizzi la puoi anche indirizzare, però va bene così. Adesso la finale incontro Union Brescia. La cosa più importante adesso è andare a casa e recuperare, perché abbiamo anche viaggiato e dobbiamo un attimino recuperare le forze, perché giocare ogni tre giorni oggettivamente è molto dura. Quindi ci aspettano queste due finali, secondo me sono meritate, ribadisco i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto sia un gran campionato e stanno facendo secondo me anche degli ottimi playoff. Bisogna rimanere sereni, ricaricare le pile e avere il piacere di giocare queste due partite. Ho la fortuna di allenare un grande gruppo, i ragazzi sono fantastici. Danno la massima disponibilità, sappiamo che in queste partite bisogna ruotare bisogna anche dall’inizio cambiare perché c’è bisogno. E soprattutto i cinque cambi ti determinano la partita, perché poi alla fine chi entra è sempre in grado di poter dare quella scossa, quell’energia che per noi è fondamentale, soprattutto ripeto quando giochi ogni tre giorni. Questa è la base, quindi faccio i complimenti ai ragazzi, perché anche questa volta hanno messo tutto quello che avevano”.

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