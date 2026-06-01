Sarà posizionato dietro la porta sotto la Curva Nord. L’accesso sarà esclusivamente dalla Curva Nord, senza bisogno di prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima del settore

ASCOLI PICENO – “Martedì 2 giugno, tutti al Del Duca”.

Così il Sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, annuncia la decisione di mettere un maxi schermo all’interno dello stadio per l’andata della finale PlayOff contro il Brescia: “In occasione della finale di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli, in programma alle 21:15, l’Amministrazione Comunale e l’Ascoli Calcio hanno deciso di installare un maxi schermo all’interno dello stadio, per seguire tutti insieme la partita. Sarà un bel momento di socialità e condivisione: sosterremo il nostro amato Picchio dal Del Duca, per spingere anche da lontano i ragazzi di mister Tomei verso l’obiettivo chiamato Serie B. L’ingresso sarà gratuito, ci vediamo allo stadio”.

Il maxi schermo sarà posizionato dietro la porta sotto la Curva Nord.

L’accesso sarà esclusivamente dalla Curva Nord, senza bisogno di prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima del settore.

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