ASCOLI PICENO – Il Presidente Bernardino Passeri ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestigiosa onorificenza ricevuta dal Comune di Montegallo che lo ha reso a tutti gli effetti un cittadino piceno:

“Adesso sì, adesso sono ufficialmente un Piceno, i tratti distintivi del carattere non lasciavano dubbi, siamo combattenti leali, affrontiamo le sfide a viso aperto, siamo nati per vincere e se perdiamo ci leviamo la polvere e ci rialziamo più determinati e forti di prima. Ci aspettano due sfide all’ultimo centimetro, i nostri ragazzi incarnano perfettamente quel sangue Piceno e noi saremo sempre con loro comunque vadano le cose, ma non abbiamo dubbi su come andrà. Oggi si parte per la prima sfida con tutta l’energia positiva che il nostro magico popolo riesce a infonderci ogni giorno e, al nostro ritorno, quello stesso popolo sarà uno stadio, una forza unica, capace di spingere tutti dalla stessa parte, per la seconda sfida prima della quiete. Recupereremo dalle grandi fatiche che abbiamo fatto tutti insieme e ripartiremo sempre per raggiungere la vetta, una partita per volta fino all’ultima, con la coscienza immacolata di chi ha dato sempre il massimo.

Grazie popolo, grazie ragazzi, grazie miei amici, grazie Sindaco Sante Capanna, grazie a Montegallo e a tutti i cittadini che mi hanno dato l’onore di essere cittadino del Comune dove è nata Mamma mia. E, infine, grazie Mamma per avermi regalato questa storia bellissima”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.