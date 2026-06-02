Stadio “Rigamonti” di Brescia. Alle 21.15 scendono in campo per la finale d’andata dei playoff del campionato di Serie C 2025/2026 Brescia e Ascoli.

Mister Tomei ha recuperato Gori e Nicoletti che però sarà in panchina, mentre Mister Corini non potrà contare sugli infortunati De Francesco e Di Molfetta. Recuperato Crespi . In tribuna presenti il calciatore Sandro Tonali, ex Brescia cosi come Dario Hubner. Spettatori circa 15mila.

Allestito un maxischermo all’interno dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” consentito l’afflusso fino a 5.000 unità corrispondente alla capienza massima della Curva Nord.

Finale Playoff Serie C Sky Wifi – match di andata

BRESCIA: Gori, Mercati, Balestrero, Mallamo, De Maria, Zennaro, Boci, Lamesta, Silvestri, Armati, Crespi. A disp. Liverani, Damioli, Rizzo, Sorensen, Pasini, Vido, Cisco, Maistrello, Fogliata, Spagnoli, Moretti, Guglielmotti, Valente, Marras, Cazzadori. All. Corini

ASCOLI: Vitale, Damiani, Silipo, D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna (55’ Milanese), Curado, Rizzo, Gori (55’ Chakir), Corradini. A disp. Dente, Barosi, Pagliai, Nicoletti, Rama, Ndoj, Del Sole, Oviszach, Galuppini, Corazza, Bando, Palazzino, Zagari. All. Tomei

ARBITRO: Di Loreto di Terni

RETI: 8’ Rizzo Pinna (A), 12’ Crespi (B)

NOTE: ammoniti Corradini (A), D’Uffizi (A). Spettatori: 15.042. Rec. 2’ pt

Arbitra Di Loreto della sezione di Terni, Var Chiffi di Padova.

PRIMO TEMPO

0- Inizia il match. Il terreno di gioco scivoloso per la copiosa pioggia

4- Azione insistita del Boci con un cross di Zennaro dalla sinistra, si salva la retroguardia bianconera

8- GOL ASCOLI con Rizzo Pinna, tap-in che sfrutta un cross di Silipo dalla destra che colpisce la parte interna del palo e carambola sul trequartista

12- GOL Union Brescia, in agguato sempre Crespi che infila dopo un colpo di testa di Silvestri su corner di De Maria

18 -retropassaggio che Curado non controlla. palla che termina in zona di Vitale che va a contrasto con Vitale, dopo la revisione al VAR, l’arbitro concede la rimessa dal fondo

20- ammonito Corradini per una scivolata su Bonci

28- Problemi fisici per Damiani, lo staff medico entra in campo

31- Ammonito anche De Maria per una trattenuta di maglia su D’Uffizi

36- OCCASIONE BRESCIA Grande parata di Vitale sulla linea che respinge un colpo di testa di Crespi dopo una semirovesciata di Mercati

40- Ammonito per simulazione D’Uffizi che entra in velocità in area dopo una spizzata di Gori, il portiere del Brescia esce e sfiora il pallone in anticipo

45- Due minuti di recupero, altro calcio d’angolo per il Picchio. Peggiorano le condizioni meteo

47 – la prima frazione

SECONDO TEMPO

45′ RIPRENDE la gara, terreno molto scivoloso

47- PARATA DI VITALE decisivo su un tiro di prima di Armati su cross a mezz’altezza di Boci

49′ fallo su D’Uffizi sul lato sinistro dell’area, dai venti metri

54- OCCASIONE ASCOLI si fa male Rizzo Pinna travolto in area dopo un servizio di Guiebre, il trequartista bianconero viene bloccato al momento del tiro tradito anche dal terreno

55- Doppio cambio Ascoli: entrano Chakir e Milanese, fuori Gori e Rizzo Pinna

61- L’arbitro sospende il gioco. Squadre negli spogliatoi, gara momentaneamente sospesa. Oltre alla pioggia anche un vento molto forte

Ore 22:50- L’arbitro sospende definitivamente il match dopo il sopralluogo con i capitani

INTERROTTA LA GARA

Tendenzialmente gli ultimi 30 minuti si disputeranno domani ORE 19

FORMAZIONI UFFICIALI ALLA RIPRESA -Mercoledì 3 Giugno 2026

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, Boci; Marras, Fogliata; Crespi. A disposizione: Liverani, Damioli, Pasini, De Maria, Sorensen, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Vido, Cisco, Zennaro, Maistrello, Lamesta, Spagnoli. Allenatore. Corini

ASCOLI (4-3-3): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani, Milanese; Silipo, Chakir, D’Uffizi, A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Nicoletti, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Corazza. Allenatore: Tomei

Il Brescia invece effettua tre cambi dall’inizio con Marras, Fogliata e Rizzo al posto di Lamesta, Zennaro e De Maria.

SECONDO TEMPO

61- Si riprende dal posto un in cui si era fermata la partita. Sulla trequarti bianconera

63 – cross di D’Uffizi niente da fare troppo lungo

64- pericoloso il Brescia ci pensa Rizzo a chiudere sul fondo

65 -l’Ascoli imposta

69′ – punizione dalla trequarti per il Brescia che si traduce in un nulla di fatto. offside

74 – Bresci in attacco ancora al cross chiusi da Silipo

76- Cross di Marras sul secondo palo, chiusura in corner di Guiebre su Armati

79- tiro dai 30 metri di Silipo, blocca senza problemi per Gori

83 -SIlipo mette al centro, spizzata di D?Uffizi la liscia Milanese, ma l’arbitro interrompe il gioco per fallo di Chakir

84 -ammonito Mercati salterà la prossima

90- due minuti di recupero. Boci pericoloso cin un traversone sul secondo palo Corradini mette in corner

92 – palla gol per Marras in area dopo una palla difesa da Crespi in area, pallone in curva. proteste del Brescia per una spinta di Curado

TERMINA IL MATCH

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