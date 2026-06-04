Una delle novità più significative è rappresentata dal progetto “Ci sto? Affare fatica!”, rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni, in programma dal 22 giugno al 3 luglio

SPINETOLI – Un’estate ricca di proposte, pensata per accompagnare bambini, ragazzi, famiglie e cittadini over 60 nei mesi più caldi dell’anno. Il Comune di Spinetoli presenta il programma dei Centri Estivi 2026, una rete di iniziative costruita grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio, la parrocchia e diverse realtà sportive, sociali ed educative.

Il calendario è ampio e diversificato, con attività che spaziano dalle colonie marine ai campus sportivi, dai soggiorni termali e montani alle proposte per i più piccoli, fino ai progetti dedicati agli adolescenti e agli anziani. Un’offerta articolata che conferma la volontà dell’Amministrazione Luciani di rispondere alle esigenze delle famiglie durante il periodo estivo, offrendo occasioni di socialità, crescita e svago.

Tra le iniziative figurano le Colonie marine per ragazzi dai 6 ai 14 anni, in programma dal 29 giugno al 25 luglio, e le Colonie marine per over 60, dal 15 giugno all’11 luglio. Per gli anziani sono previsti anche il soggiorno ad Abano Terme, dal 25 maggio al 6 giugno, la colonia ad Acquasanta Terme, dal 17 al 29 agosto, e il soggiorno in montagna a Madonna di Campiglio, dal 30 agosto al 7 settembre.

Spazio anche ai bambini più piccoli con il Centro Estivo under 6 anni, dal 6 luglio al 7 agosto, e alle numerose attività dedicate a bambini e ragazzi: il Grest dei Desideri, il Campus Estivo Pagliare, l’iniziativa E…state al Maneggio 2026, il Summer Camp 2026, le proposte di APS Vivo, La Casa di Asterione e Amici Disparati attività estive.

Una delle novità più significative è rappresentata dal progetto “Ci sto? Affare fatica!”, rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni, in programma dal 22 giugno al 3 luglio. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Regione Marche che punta a coinvolgere gli adolescenti in attività utili per la comunità.

A sottolineare il valore del programma è il sindaco Alessandro Luciani, che evidenzia il lavoro di squadra alla base dell’offerta estiva: “L’estate è il periodo più bello per i ragazzi, ma spesso per i genitori diventa anche il momento in cui organizzarsi per conciliare tempi familiari e attività dei figli. Spinetoli riesce, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, con la parrocchia e con una programmazione costruita in sinergia con il Comune, a offrire una bella diversificazione di centri estivi e proposte per tutte le età”.

Il primo cittadino invita inoltre la cittadinanza a cogliere le opportunità messe a disposizione: “Mi auguro che i cittadini apprezzino questa varietà di iniziative. L’auspicio è che questi servizi vengano utilizzati e che possano rappresentare un supporto concreto per le famiglie e un’occasione positiva per tutti coloro che parteciperanno”.

Sulla stessa linea l’assessora Germana Gagliardi, che sottolinea l’importanza educativa e sociale delle attività estive: “Siamo davvero felici che sul nostro territorio siano attive tutte queste opportunità per i ragazzi e per le famiglie. Quest’anno la novità è proprio l’attività rivolta agli adolescenti, pensata per offrire loro un piccolo impegno durante l’estate e per permettere di fare qualcosa di utile per il Comune in cui vivono”.

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