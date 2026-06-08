Partecipare a momenti di gioco strutturato contribuisce inoltre a sviluppare autonomia, rispetto delle regole e spirito collaborativo

ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo le attività realizzate da Asd Aps Centro Iniziative Giovani nell’ambito del progetto “Mission” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso 2/2024).

Sabato 13 giugno, dalle 16 alle 18,30, si svolgerà una nuova iniziativa che consiste in lezioni e partite libere di scacchi, ed è a partecipazione gratuita (informazioni tramite messaggio al numero 3495711408).

Sarà possibile, presso le postazioni allestite presso la sagra della festa della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via 3 Ottobre ad Ascoli Piceno, giocare liberamente o seguire lezioni da parte di istruttori federali. L’evento è infatti aperto a tutti, principianti e non.

Gli scacchi rappresentano infatti uno strumento educativo di grande valore: per bambini e ragazzi favoriscono concentrazione, logica, gestione delle emozioni e capacità di prendere decisioni. Partecipare a momenti di gioco strutturato contribuisce inoltre a sviluppare autonomia, rispetto delle regole e spirito collaborativo.

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