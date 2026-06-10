La canzone “Ferma Il Tempo” è disponibile sulle principali piattaforme digitali e, a breve, il relativo videoclip sarà disponibile anche sulla pagina YouTube di Note In Radio

ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, domenica 14 giugno 2026, sarà presentato, in anteprima, il videoclip del brano dedicato all’AVIS Comunale di Ascoli Piceno “Ferma Il Tempo” (regia di Samantha Olivieri), scritto da Samantha Olivieri e Riccardo Lasero e interpretato da Nicoletta Merlonggi (voce solista) e dal Piccolo Coro NIR, diretto da Pamela Di Clemente. Riprese e montaggio a cura di Camon Video.

Il videoclip, nato da un’idea dell’AVIS e realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, accompagna con immagini e testimonianze il messaggio di solidarietà e dono promosso dalla canzone.

La canzone “Ferma Il Tempo” è disponibile sulle principali piattaforme digitali e, a breve, il relativo videoclip sarà disponibile anche sulla pagina YouTube di Note In Radio.

Il Piccolo Coro NIR è un progetto patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dall’ AVIS comunale di Ascoli Piceno.

Se volete entrare a far parte del Piccolo Coro NIR o avete bisogno di informazioni, potete chiamare la segreteria dell’associazione NIR APS al seguente numero 380/3681147 o visitare il nostro sito web www.noteinradio.it

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.