Il totem è stato realizzato per offrire ai cittadini uno strumento pratico e immediato attraverso il quale consultare le principali indicazioni sul conferimento delle diverse tipologie di rifiuto

ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova informano la cittadinanza che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Ascoli Piceno, a Palazzo Arengo, è stato installato un nuovo totem informativo dedicato alla raccolta differenziata e alla corretta gestione dei rifiuti. Il totem è stato realizzato per offrire ai cittadini uno strumento pratico e immediato attraverso il quale consultare le principali indicazioni sul conferimento delle diverse tipologie di rifiuto, contribuendo così a migliorare la qualità della raccolta differenziata.

«Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – si inserisce pienamente nel progetto Ascoli Green, che guida la nostra azione amministrativa verso una città sempre più sostenibile e attenta all’ambiente. Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente i risultati già raggiunti sulla raccolta differenziata, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti sempre più efficaci per fare la propria parte».

Attraverso il pannello informativo è possibile reperire indicazioni utili sulle modalità di esposizione dei rifiuti e sui servizi disponibili sul territorio. Si ricorda inoltre che è disponibile l’applicazione per smartphone “App4Ap”, uno strumento digitale che consente ai cittadini di accedere facilmente a informazioni e servizi relativi alla raccolta differenziata, consultare il calendario dei conferimenti, ricevere aggiornamenti e ottenere supporto nella corretta separazione dei rifiuti.

«Le novità introdotte nel sistema di raccolta – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Attilio Lattanzi – puntano a rendere il servizio più efficiente e in questo senso informare e sensibilizzare i cittadini è un passaggio fondamentale. La nuova app va esattamente in questa direzione, fornendo all’utenza uno strumento digitale semplice e immediato».

Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova invitano tutti i cittadini a utilizzare i nuovi strumenti informativi messi a disposizione e a collaborare attivamente per rendere il sistema di raccolta sempre più efficiente, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al decoro della città.

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