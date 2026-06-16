ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 344 del 15/06/2026 – Regolamentazione della circolazione stradale in Corso Mazzini per getto di calcestruzzo.
Richiedente: Travaglini Costruzioni.
Con l’Ordinanza dirigenziale 344 del 15 giugno 2026 l’Amministrazione ordina per il giorno 18/06/2026 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e per n.5 episodi di getto di calcestruzzo, da comunicare preventivamente, presso il cantiere di Corso Mazzini 234 (Palazzo Saladini – Pilastri), l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi:
- l’interdizione temporanea del transito veicolare;
- divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto medesimo;
Al fine di consentire l’ingresso/uscita dai passi carrabili presenti lungo la via, si autorizza i suddetti titolari a transitare in senso contrario di marcia.
Via P. Alamanni:
- obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini;
Dovranno essere posizionate nr. 02 transenne con divieto di transito ( la prima su Via L. Mercantini/Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.
Presenza obbligatoria di movieri:
- Piazza Matteotti/Corso Mazzini G. dovrà essere posta una transenna presidiata con divieto di transito al fine , di consentire in sicurezza l’ingresso e l’uscita in senso contrario di marcia dei titolari dei passi carrabili attivando all’occorrenza il senso unico alternato;
- Corso G. Mazzini/Via Sacconi, al fine di consentire in sicurezza l’ingresso in senso contrario di marcia dei titolari dei passi carrabili.
- nei tratti di occupazione totale della carreggiata al fine di coordinarsi con le altre postazioni sopra indicate.
Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.
- dare ampia informazione agli abitanti di zona, alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.
- comunicare via mail, con anticipo di almeno 48 ore, la data e ore di chiusura nonché le modifiche alla viabilità , agli indirizzi di: Polizia Locale, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, VVF e 118 e Ecoinnova.
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