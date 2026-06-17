Dario Faini, in arte Dardust, non delude le aspettative e porta sul palco di piazza del Popolo simboli della musica italiana. Sold Out per il grande spettacolo

Foto e video di Leonardo delle Noci e Milena Casciaroli

ASCOLI PICENO – Un altro successo, l’ennesimo.

Questo è stato, ancora una volta, il Memorial Troiani che si è svolto nella serata del 16 giugno in piazza del Popolo ad Ascoli a cura dell’artista ascolano Dario Faini in arte Dardust.

L’edizione 2026 ha visto esibirsi sul palco del salotto d’Italia simboli della musica italiana. Tantissime persone hanno assistito allo spettacolo musicale, in prima fila istituzioni sociali e politiche di Ascoli e non solo.

Ad aprire le danze, ovviamente, Dardust che al pianoforte ha suonato alcuni suoi pezzi celebri. Poco dopo è salito sul palco Saturnino Celani, amico del produttore. I due musicisti hanno fatto letteralmente ballare la piazza.

Poi sul palco è salita la Guest Star dell’edizione 2026: Gianna Nannini. Applausi scroscianti per la cantante toscana che ha cantato i suoi brani più celebri come “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima”.

E’ stata successivamente la volta di Arisa, la cantante originaria della Basilicata ha cantato i suoi pezzi più famosi ed è stata protagonista di divertenti interazioni con lo stesso Dario Faini.

Subito dopo è salito sul palco Rkomi, il cantante è stato protagonista del palco con i suoi brani molto noti fra i giovani ma non solo.

A chiudere il Memorial è stata Levante che ha cantato con passione le sue canzoni più note.

Applausi scroscianti per tutti e tutte, il gremito pubblico di piazza del Popolo si è goduto un bellissimo spettacolo musicale.

Ricordiamo che Il Memorial è nato per mantenere vivo il ricordo di Alessandro Troiani e sovvenzionare l’Ail di Ascoli e il reparto di ematologia dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli grazie al ricavato della vendita dei tagliandi.

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