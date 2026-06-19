Un’iniziativa aperta alla cittadinanza dedicata alla natura, agli impollinatori e all’osservazione del cielo, in occasione del Solstizio d’Estate

ASCOLI PICENO – Domenica 21 giugno, presso Ama Parco ad Ascoli Piceno, si svolgerà “Tra Cielo e Terra”, un’iniziativa aperta alla cittadinanza dedicata alla natura, agli impollinatori e all’osservazione del cielo, in occasione del Solstizio d’Estate.

La serata prenderà il via alle ore 18.30 con un incontro divulgativo dedicato agli impollinatori. Api, bombi, farfalle e falene saranno i protagonisti di un viaggio alla scoperta dei sorprendenti sistemi di orientamento che questi insetti utilizzano tra Sole, Luna e stelle.

L’incontro sarà realizzato con la partecipazione di Tiberio Roscioni, apicoltore e referente tecnico apistico del progetto, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del ruolo fondamentale degli impollinatori per la biodiversità e degli stretti legami che uniscono il mondo delle api agli equilibri naturali.

Seguirà il laboratorio creativo “Il tuo sasso per l’Oasi”, durante il quale i partecipanti potranno decorare una pietra destinata a diventare parte integrante dell’Oasi della Biodiversità in fase di realizzazione presso Ama Parco. Un piccolo gesto creativo e simbolico che consentirà a ciascuno di contribuire concretamente alla costruzione di uno spazio dedicato alla tutela degli impollinatori, alla natura e alla partecipazione della comunità.



Alle 20 è previsto un momento di meditazione del Solstizio al tramonto, un’occasione per accompagnare consapevolmente il passaggio dal giorno alla notte e riconnettersi ai ritmi della natura in uno dei momenti più significativi dell’anno.

A seguire, i partecipanti potranno condividere un pic nic nel prato, portando la propria cena in autonomia e privilegiando soluzioni a ridotto impatto ambientale e a rifiuti zero.

Successivamente la serata proseguirà con “Il cielo notturno, una guida per i viaggiatori di oggi e del passato”, osservazione guidata del cielo a cura di Angelo Bucci, astrofilo e divulgatore, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra costellazioni, stelle, miti e antichi sistemi di orientamento.

L’iniziativa è promossa da Amici nella Natura e Marche a Rifiuti Zero.

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