L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro dedicato alla promozione della salute, della prevenzione e della corretta alimentazione

ASCOLI PICENO – Il Rotaract Club Ascoli Piceno, con il Presidente Tazio Andrea Marucci, ha organizzato la II edizione di “Olio in Salute”, che si è svolta venerdì scorso all’Oleificio Fratoni di Ascoli Piceno.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro dedicato alla promozione della salute, della prevenzione e della corretta alimentazione.

Nel corso dell’evento è intervenuto il professor Leonardo Seghetti, esperto in chimica agraria, che ha illustrato le principali caratteristiche dell’olio extravergine di oliva, soffermandosi sugli aspetti qualitativi, nutrizionali e produttivi.

A seguire, il dottor Raffaele Trivisonne, oncologo e presidente della sezione ascolana della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha approfondito il legame tra alimentazione e prevenzione oncologica, sottolineando il ruolo fondamentale di uno stile di vita sano e di una dieta equilibrata nella tutela della salute.

A seguire, è stata organizzata una degustazione di oli internazionali e un’apericena a base di prodotti a chilometro zero, in un clima di partecipazione, convivialità e attenzione al territorio.

Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto alla LILT, in modo da supportare concretamente le attività di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza promosse dall’associazione sul territorio.

L’evento si è inserito inoltre nel service divulgativo Rotaract “Nonni in Voce”, un service sociale volto a favorire il dialogo tra giovani e anziani, contrastare la solitudine e raccogliere testimonianze e ricordi delle generazioni più mature.

La serata ha rappresentato anche un momento significativo per il Rotaract Club Ascoli Piceno, con il passaggio delle consegne alla nuova Presidente Flavia Angelini, che raccoglie il testimone per proseguire il percorso di impegno, servizio e presenza attiva sul territorio.

Con questa seconda edizione, “Olio in Salute” ha confermato il proprio valore come iniziativa capace di unire cultura, solidarietà e valorizzazione delle eccellenze locali, rafforzando l’impegno del Rotaract Club Ascoli Piceno a favore della comunità.

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