Il countdown per la colonna sonora dell’estate è ufficialmente iniziato. Dopo il successo e le emozioni di Vita in frantumi, Firelight torna sulla scena musicale con un nuovo brano che promette non solo di far ballare, ma anche di far riflettere sotto l’ombrellone. Si intitola “Canzoni al vento” ed è la nuova scommessa pop dell’artista per la stagione estiva.

La formula vincente dietro le quinte non cambia: il brano è stato interamente confezionato insieme al fidato producer Etrusko, rinnovando una sinergia artistica ormai consolidata, sempre in stretta collaborazione con l’etichetta milanese Orangle Records.

Tra ritmo estivo e riflessione: il significato del brano

Se la base ritmica è pensata per trascinare il pubblico in pista per tutta l’estate, il testo di Canzoni al vento scava in profondità nelle dinamiche relazionali della Generazione Z (e non solo). Il pezzo racconta di come, sempre più spesso, nascano storie d’amore superficiali, prive di un reale motivo o di radici profonde; relazioni nate per caso e destinate a svanire in un lampo, proprio come quelle canzoni che ascoltiamo a ripetizione, ci entrano in testa per qualche settimana e poi finiamo per accantonare e dimenticare nel tempo.

«Più amore e sostanza, meno sfruttamento di sentimenti»

È questo il vero e proprio manifesto che Firelight lancia con il nuovo singolo. Un invito chiaro e diretto a ritrovare l’autenticità nei rapporti, superando l’usa e getta emotivo che spesso caratterizza i nostri giorni.

Canzoni al vento si candida così a diventare molto più di un semplice tormentone passeggero: un brano leggero nel ritmo, ma pesante nel messaggio, pronto a conquistare le playlist e le radio nei prossimi mesi.

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