La manifestazione taglia il traguardo della decima edizione e si prepara a tornare dal 29 giugno all’8 agosto con un calendario di 19 eventi distribuiti in 10 Comuni marchigiani. Un anniversario importante per una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo trasformare il concerto in un’esperienza collettiva, capace di mettere in relazione artisti, comunità e paesaggi.

Nato dall’esperienza di RisorgiMarche, IncantoMarche raccoglie l’eredità artistica di un percorso che negli anni ha saputo generare relazioni, coinvolgere comunità, associazioni e realtà del territorio, fino a dare forma a una rete culturale aperta, inclusiva e partecipata. Oggi il progetto rappresenta un modello di valorizzazione territoriale che unisce qualità artistica, attenzione all’ambiente e promozione delle aree interne della regione.

Un cartellone tra grandi nomi e nuove voci

L’edizione 2026 porta nelle Marche alcuni dei protagonisti più interessanti della scena musicale e culturale italiana. Tra gli ospiti annunciati figurano Filippo Graziani, Emma Nolde, Joan Thiele, I Patagarri, Frida Bollani Magoni e Paolo Jannacci. Spazio anche a progetti originali e contaminazioni artistiche, come l’incontro tra il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi ed Enzo Favata e la collaborazione tra Zoe Pia e i Tenores di Orosei.

Particolare attenzione è riservata agli artisti marchigiani, da sempre elemento distintivo della manifestazione. Tra questi Daniele di Bonaventura, Roberto Lucanero, Veronica Ferraioli, Federico Bracalente e Alfredo Laviano, protagonisti di un programma che valorizza le eccellenze locali e favorisce il dialogo tra tradizione e innovazione.

Torna inoltre il format “Incontro con…”, curato da Neri Marcorè con un attesissimo “Incontro a sorpresa…” per l’apertura del festival e poi con il grande pianista Stefano Bollani. Uno spazio dedicato al racconto e all’ascolto, dove musica, parole e memoria si intrecciano in una dimensione unica, intima e autentica.

La musica come strumento di relazione

Per Neri Marcorè, che ha accompagnato il percorso nato dopo il sisma del 2016, il decennale rappresenta soprattutto un nuovo punto di partenza. Il progetto, sottolinea l’attore, musicista e regista marchigiano, ha saputo conservare il proprio significato originario: vicinanza alle persone, rispetto dei luoghi e promozione della bellezza come forma di cura.

Una visione condivisa anche dalla Regione Marche, che rinnova il proprio sostegno alla manifestazione. Il presidente Francesco Acquaroli evidenzia come IncantoMarche sia diventato negli anni un’esperienza culturale e sociale capace di contribuire concretamente al rilancio dei borghi e delle aree interne, promuovendo un turismo lento e consapevole.

Un festival che guarda al futuro

Prodotta da TAM – Tutta un’Altra Musica e realizzata con il contributo della Regione Marche, del Ministero della Cultura, di Federcasse e delle Banche di Credito Cooperativo marchigiane, la manifestazione continua a crescere grazie a una rete di istituzioni, associazioni e partner che condividono la stessa idea di sviluppo territoriale.

Anche per Federcasse e le BCC Marchigiane, che sostengono il festival fin dalle prime edizioni, IncantoMarche rappresenta molto più di un festival. È una comunità di relazioni e progettualità che genera partecipazione, fiducia e valore condiviso, lasciando un segno concreto nelle persone e nei territori.

Il decennale rappresenta quindi un’occasione per celebrare il cammino compiuto finora, ma anche per guardare avanti. Al centro restano la musica, il paesaggio e le comunità locali: elementi che in questi dieci anni hanno reso il festival un appuntamento unico nel panorama culturale italiano. Un’esperienza capace di trasformare ogni concerto in un incontro e ogni luogo in una storia da ascoltare e condividere.

Per scoprire il programma completo del festival è possibile consultare la pagina web www.incantomarche.it.

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