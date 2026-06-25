ASCOLI PICENO – Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 con gli accoppiamenti delle squadre partecipanti.
Domenica 9 agosto è in programma il turno preliminare con l’Ascoli, che debutterà al Del Duca col Potenza.
In caso di superamento del turno, domenica 16 agosto, alle ore 18:30, si disputerà la gara dei trentaduesimi di finale Genoa-Ascoli con diretta su Italia 1. Se il Picchio dovesse proseguire il cammino in Coppa, agli Ottavi incontrerà l’Inter dell’ex Dimarco.
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