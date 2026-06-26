Silk Road Romance Park è un parco a tema culturale e con attrazioni. Secondo i suoi ideatori, il progetto dovrebbe fungere da importante piattaforma per mettere in mostra le civiltà della Via della Seta

ASCOLI PICENO – Sono arrivati oggi, venerdì 26 giugno 2026, i sei attori della Compagnia dei Folli in trasferta in Cina, a Qingdao nella Shandong Province.

Gli attori ascolani saranno impegnati per dieci giorni con la messa in scena dello spettacolo “Sway Love”, produzione che vede l’uso dei pali oscillanti, gli sway-pole, usati per raccontare una romantica storia d’amore, fatta di corteggiamenti, fughe e riavvicinamenti.

Le trattative per la trasferta in Cina della Compagnia dei Folli sono iniziate a febbraio scorso e, superate tutte le difficoltà tra trasporto materiale e organizzazione partenza, finalmente i nostri attori sono giunti a Qingdao.

Le attività preliminari della trasferta hanno richiesto molto tempo, il trasferimento del materiale è stato organizzato in modo da poter trasportare i pali oscillanti in sicurezza e nel più breve tempo possibile. Anche la preparazione degli attori è iniziata con largo anticipo con prove e aggiustamenti allo spettacolo in modo da giungere a Qingdao pronti per la messa in scena.

La Compagnia dei Folli sarà protagonista con il suo spettacolo “Sway Love” fino al 5 luglio prossimo nel Silk Road Romance Park, con 4 repliche al giorno.

Silk Road Romance Park è un parco a tema culturale e con attrazioni. Secondo i suoi ideatori, il progetto dovrebbe fungere da importante piattaforma per mettere in mostra le civiltà della Via della Seta e promuovere gli scambi culturali. Il parco comprende un teatro, sale espositivi e un complesso commerciale. Il Parco vanta l’uso di tecnologie all’avanguardia, come la proiezione olografica e l’interazione con la realtà virtuale ed è concepito come una destinazione culturale e turistica completa che combina spettacoli dal vivo, visite turistiche ed esperienze culturali immersive.

La Compagnia dei Folli è lieta di far parte di un progetto ambizioso ed è convinta di portare in Cina un po’ della cultura italiana che ben si integra con i temi del Silk Road Romance Park.

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