ASCOLI PICENO – Il rinnovato consiglio direttivo dell’ASA Ascoli ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente della società. A guidare il sodalizio sarà Davide Travaglini, 38 anni, Responsabile Commerciale della Divisione Imballi di Borgioni New Pack Group S.p.A.

Nato a San Benedetto del Tronto, è sposato con Valeria Borgioni ed è padre di Sofia, già avviata alla pratica dell’atletica leggera, e della piccola Ginevra, che presto raggiungerà l’età giusta per iniziare il suo percorso sportivo. Travaglini ha conseguito la Laurea Magistrale in Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo aver intrapreso la carriera professionale ricoprendo incarichi di responsabilità in numerose aziende leader di diversi settori, nel 2018 è entrato a far parte del gruppo Borgioni Packaging, fino ad assumere l’attuale ruolo di Responsabile Commerciale della Divisione Imballi. Grande appassionato di sport fin dall’infanzia, ha giocato a calcio dall’età di cinque anni fino a raggiungere la Serie D, indossando, tra le altre, le maglie di Fano e Grottammare. Terminata l’esperienza calcistica, si è dedicato al fitness e al podismo amatoriale, partecipando a numerose mezze maratone, alla 30 km Cortina–Dobbiaco e alla Maratona di Verona, esperienze che ricorda «con enorme soddisfazione e gioia».

«Ritengo lo sport uno dei pilastri fondamentali e irrinunciabili nella vita di ciascuno di noi. Facendo tesoro delle esperienze, delle emozioni e delle soddisfazioni vissute, sono arrivato a considerare l’atletica leggera – in tutte le sue discipline, dalla corsa ai salti, dai lanci alla marcia – una straordinaria scuola di formazione fisica, mentale e caratteriale per ogni persona. Proprio per questo motivo, lo scorso anno, insieme a mia moglie, abbiamo deciso di iscrivere la nostra prima figlia, allora di cinque anni, ai corsi di avviamento dell’ASA».

Il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Nicola Silvaggi (Vice Presidente), Angelo Colonnella (Segretario), Marco Zampini (Tesoriere), Luigi De Santis (Responsabile Safeguarding) e Mauro Ficerai (Direttore Tecnico).

Nicola Silvaggi, che ha guidato l’ASA da dicembre fino all’insediamento del nuovo Consiglio in qualità di Presidente, esprime grande fiducia nel nuovo numero uno della società: «Credo che Davide sia la persona giusta per guidare l’ASA. È giovane, preparato, entusiasta e dotato di grandi capacità organizzative. Sono certo che saprà affrontare con competenza le numerose sfide che attendono la società e costruire le basi dell’ASA del futuro. Per quanto mi riguarda, è stato un onore poter ricoprire una carica così prestigiosa e contribuire a questo importante passaggio di consegne».

Con l’elezione di Davide Travaglini si apre quindi una nuova fase per l’ASA Ascoli, all’insegna della continuità, del rinnovamento e della volontà di consolidare ulteriormente il ruolo della società nella promozione dell’atletica leggera e dello sport sul territorio.

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