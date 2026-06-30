Anas ha manifestato la disponibilità a sospendere, entro la fine del mese di luglio, i lavori attualmente in corso sul raccordo autostradale. Rfi ha illustrato un piano di investimenti finalizzato al miglioramento e all’ammodernamento della rete

ASCOLI PICENO – Si è svolto questa mattina, 30 giugno, in Regione il tavolo di confronto sulle criticità legate ai lavori in corso sulla linea ferroviaria Ascoli–Porto d’Ascoli e sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Mare. All’incontro convocato dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Marche, Francesco Baldelli, hanno partecipato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e i responsabili Marche di Anas e Rete Ferroviaria Italiana.

“Un incontro necessario e improcrastinabile, per dialogare con tutti gli attori coinvolti nei lavori e individuare soluzioni che permettano di conciliare la necessità di svolgere i lavori con la volontà di limitare disagi per cittadini e turisti nel pieno del periodo estivo”, ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Il confronto ha avuto esito positivo, perché è emersa la volontà comune di migliorare il coordinamento nella programmazione dei lavori. È stato deciso di istituire un tavolo permanente di confronto: in questo modo, per i lavori previsti a partire da settembre, si dialogherà anche con i Sindaci e i Comuni interessati, di volta in volta, dagli interventi. Questo permetterà di programmare e coordinare lavori e cantieri con maggior anticipo, condividendo anzitempo le scelte con i rappresentanti del territorio per informare in maniera più efficace le comunità coinvolte circa le novità sulla circolazione: solo così sarà possibile ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza e sugli utenti della strada e della tratta ferroviaria”.

Nel corso della riunione, Anas ha inoltre manifestato la disponibilità a sospendere, entro la fine del mese di luglio, i lavori attualmente in corso sul raccordo autostradale Ascoli-Mare. L’incontro ha anche consentito di fare il punto sui rilevanti investimenti previsti per il nostro territorio.

Anas ha confermato un programma di interventi di circa 15 milioni di euro per l’Ascoli-Mare, destinati alla realizzazione dell’asfalto drenante e ad altre opere di miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’importante arteria di collegamento entroterra-costa.

Rete Ferroviaria Italiana, dal canto suo, ha illustrato un piano di investimenti di circa 20 milioni di euro finalizzato al miglioramento e all’ammodernamento della linea ferroviaria Ascoli–Porto d’Ascoli: fondi che si aggiungono alle risorse già impiegate per la riqualificazione della stazione ferroviaria cittadina.

“Si tratta di investimenti strategici per Ascoli e il Piceno, che miglioreranno la sicurezza, l’efficienza e la qualità di entrambe le infrastrutture” ha concluso Fioravanti. “Ringrazio di cuore l’assessore regionale Baldelli per aver favorito questo tavolo di confronto, ma anche l’assessore Francesca Pantaloni e il consigliere Andrea Maria Antonini per la costante attenzione verso il nostro territorio: Anas e RFI si sono mostrati disponibili a migliorare il dialogo con Sindaci e rappresentanti del territorio, in modo da poter coordinare al meglio i futuri lavori, tutelando le esigenze e la sicurezza di cittadini, turisti e utenti delle infrastrutture interessate”.

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