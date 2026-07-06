L’invito è a partecipare e a vivere una giornata di scoperta, incontro e condivisione, camminando nella storia di Castel Trosino e nel valore vivo della sua memoria

CASTEL TROSINO – Domenica 12 luglio Castel Trosino accoglierà una nuova tappa del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, con un appuntamento dedicato alla riscoperta della sua storia, dei sentieri che lo circondano e della memoria longobarda che ancora oggi ne segna l’identità.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del territorio ascolano, profondamente legato alla storia e alla presenza longobarda. Un appuntamento pensato per intrecciare paesaggio, archeologia, racconto storico, rievocazione e musica, valorizzando Castel Trosino come spazio vivo di memoria e incontro.

Il programma prenderà avvio alle 14:30 con il raduno dei partecipanti presso il parcheggio auto di Castel Trosino e la presentazione della giornata.

Alle 15 partirà l’escursione culturale guidata in direzione del fiume Castellano. Lungo il percorso, storici locali accompagneranno i presenti alla scoperta dell’acqua Salmacina, della fluitazione sul fiume Castellano, dell’Eremo di San Giorgio e della Grotta dell’Inglese.

Alle 17, presso la chiesa di San Lorenzo, si terrà l’approfondimento “Castel Trosino: un riassunto dell’archeologia locale”, a cura dello storico locale Giuseppe Vico.

A seguire, alle 18, è prevista la riapertura dell’area della Necropoli Longobarda, con interventi istituzionali.

Il momento sarà arricchito da una dimostrazione di antiche pratiche di sepoltura a cura dei Longobardi di Castel Trosino dell’Associazione Fortebraccio Veregrense.

A seguire, il nuovo anfiteatro della Necropoli ospiterà il concerto del tenore Giovanni Vitelli e dei Winileod, restituendo a questo luogo un ruolo vivo di incontro, racconto e partecipazione collettiva.

Alle 20 è previsto il rientro nel centro storico di Castel Trosino, dove si svolgerà una visita guidata a cura dei bambini e delle bambine del paese, accompagnati dalle artiste rievocatrici.

Saranno loro a condurre i partecipanti alla scoperta di alcuni luoghi caratteristici e della mostra fotografica permanente.

La serata proseguirà con intrattenimento musicale all’interno del paese.

Per chi lo desidera, dalle 20:30 ci sarà la possibilità di rimanere a cena presso le strutture presenti a Castel Trosino: il punto di ristoro a cura dell’Associazione Castrense 96, La Taverna del Longobardo e l’Agriturismo Le Sorgenti.

Per queste ultime due strutture è necessaria la prenotazione.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per motivi organizzativi e assicurativi, la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite WhatsApp al numero 348 319 5644.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 320 1612550.

Per l’escursione è obbligatorio indossare calzature da trekking e portare con sé acqua a sufficienza. Sono consigliati cappello e bastoncini da trekking.

I partecipanti di età superiore ai 75 anni dovranno esibire, prima della partenza, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Con questa iniziativa, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga conferma la volontà di valorizzare i territori attraverso esperienze capaci di unire memoria, storia e partecipazione delle comunità locali. Castel Trosino diventa così non soltanto luogo da visitare, ma spazio da ascoltare, attraversare e riscoprire, nel segno della continuità tra passato e futuro.

L’invito è a partecipare e a vivere una giornata di scoperta, incontro e condivisione, camminando nella storia di Castel Trosino e nel valore vivo della sua memoria.

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