Voucher Doppia Transizione 2026: la Camera di Commercio delle Marche stanzia 1,5 milioni di euro per la doppia transizione, digitale ed ecologica, delle PMI

ANCONA – Anche per le Marche è disponibile il Bando Voucher Doppia Transizione 2026, la nuova misura promossa a livello nazionale da Unioncamere per sostenere le micro, piccole e medie imprese negli investimenti in tecnologie digitali avanzate e nei processi di sostenibilità aziendale.

La Camera di Commercio delle Marche ha aderito all’iniziativa con un bando territoriale mettendo a disposizione delle imprese marchigiane una dotazione, significativa per l’Ente, pari a 1,5 milioni di euro.

«Con questo bando mettiamo a disposizione delle imprese marchigiane uno strumento concreto per affrontare la doppia transizione, digitale ed ecologica, che oggi rappresenta una delle sfide più importanti per la competitività del nostro tessuto produttivo. I dati ci dicono che le Marche corrono sul fronte dell’innovazione e delle startup, ma che c’è ancora margine di crescita nell’adozione quotidiana delle tecnologie più avanzate: è su questo terreno che vogliamo continuare a investire, accompagnando in particolare le micro e piccole imprese», ha dichiarato Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche e Vice Presidente di Unioncamere

«Rispetto all’impostazione nazionale abbiamo scelto di ampliare le tipologie di intervento finanziabili, riconoscendo anche le spese di certificazione legate alla circolarità: dall’analisi del ciclo di vita del prodotto alla misurazione della carbon footprint, fino al passaporto digitale di prodotto. È una scelta che riflette l’attenzione che, come Ente, riserviamo da tempo al tema della sostenibilità, non solo come principio ma come leva concreta di competitività per le nostre imprese», ha aggiunto Sabatini.

Cos’è il bando

Il Voucher Doppia Transizione è un contributo a fondo perduto, in regime de minimis, pensato per accompagnare le imprese nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e nell’attivazione di percorsi di sostenibilità, in coerenza con il Piano Nazionale Transizione 5.0.

Per le imprese marchigiane il contributo copre fino al 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese (fino a un massimale di 8.000 euro) e fino al 50% per le medie imprese (fino a 6.000 euro). Sono finanziabili tecnologie come intelligenza artificiale, stampa 3D, cloud e quantum computing, cybersecurity, robotica collaborativa, big data, blockchain, realtà aumentata e virtuale, sensoristica IoT, sistemi ERP e CRM, strumenti di monitoraggio energetico e per il rating ESG, oltre a consulenza specialistica e formazione. Restano invece escluse le dotazioni informatiche di base (pc, smartphone, tablet, stampanti non 3D), i siti web e le campagne di advertising online.

Rispetto all’impianto nazionale del bando, la Camera di Commercio delle Marche ha scelto di ampliare in modo specifico le spese ammissibili sul fronte delle certificazioni legate alla circolarità, un ambito su cui l’Ente ha deciso di investire in coerenza con il proprio impegno sulla sostenibilità.

Il meccanismo è a sportello: le domande saranno assegnate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi. Da oggi, 8 luglio, le imprese possono avviare il pre-caricamento della documentazione sulla piattaforma ReStart di InfoCamere; l’invio effettivo delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 30 settembre 2026, con SPID e firma digitale. È obbligatorio il completamento gratuito del Selfi4.0, l’autovalutazione di maturità digitale, nei tre mesi precedenti la domanda e a fine progetto. Previste premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità o della certificazione della parità di genere.

Il webinar di presentazione

Per illustrare nel dettaglio il bando, il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio delle Marche organizza un webinar gratuito lunedì 13 luglio 2026, dalle 15.30 alle 16.30, con il seguente programma:

15.30 – Saluti istituzionali e introduzione, Gino Sabatini , Presidente della Camera di Commercio delle Marche

Illustrazione tecnica del bando, Giovanni Manzotti , Responsabile Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche

Sessione di domande e risposte

16.30 circa – Conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su Eventbrite. Il link per collegarsi alla diretta sarà inviato agli iscritti il giorno dell’evento.

Il contesto: il PID delle Marche e la sfida della digitalizzazione

L’iniziativa si inserisce in un percorso che il PID della Camera di Commercio delle Marche porta avanti da anni: nel solo triennio 2023-2025 sono stati messi a disposizione delle imprese circa 3,24 milioni di euro in voucher, raggiungendo oltre 7.500 imprese con assessment, percorsi di orientamento, assistenza personalizzata e iniziative di formazione. Per il nuovo triennio 2026-2028 la Camera conferma l’impegno stanziando circa 3,3 milioni di euro complessivi per i progetti PID, con un focus su intelligenza artificiale, economia circolare ed efficientamento energetico.

Informazioni e contatti

Webinar di presentazione: lunedì 13 luglio 2026, ore 15.30-16.30, iscrizioni su Eventbrite

Apertura domande: dalle ore 10.00 del 30 settembre 2026, su restart.infocamere.it

Info bando: [email protected]

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