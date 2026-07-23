ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Gabriele Pagliai a Catania FC.

Il Club bianconero ringrazia Gabriele per il prezioso contributo fornito nella stagione appena conclusa e gli augura i migliori successi professionali.

ACQUISTI

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Gian Marco Crespi, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2027, con opzione.

Nato a Udine il 28 giugno 2001, Crespi è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze in tutti e tre i gironi della Serie C con le maglie di Gozzano, Renate, Pistoiese, Picerno, Juventus Next Gen e Caldiero Terme. Nel suo percorso professionale figura anche l’esordio in Serie A con il Crotone, avvenuto il 22 maggio 2021 nella gara casalinga contro la Fiorentina, terminata sul punteggio di 0-0.

Reduce dall’esperienza in Grecia con il Kallithea, nella Super League 2, ha collezionato 24 presenze complessive tra campionato e Coppa di Grecia.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Gian Marco Crespi, già al lavoro con i nuovi compagni nel ritiro di Norcia.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.