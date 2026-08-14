ASCOLI PICENO – L’Associazione Ada, grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è lieta di annunciare il lancio del progetto “Sentieri del Gusto”, un’iniziativa che mira a promuovere l’inclusione intergenerazionale attraverso il cammino, la scoperta e il gusto.

L’obiettivo principale di “Sentieri del Gusto” è creare un ponte tra generazioni diverse, dimostrando che l’associazione ADA non si rivolge esclusivamente ai meno giovani, ma intende favorire momenti di incontro, condivisione e scoperta tra persone di tutte le età.

Il progetto prende il via il 15 agosto con il primo appuntamento dedicato al percorso delle Gole dell’Infernaccio, riservato a camminatori esperti. A seguire, saranno proposti itinerari adatti a tutti, pensati per chi ama camminare, immergersi nella natura, e condividere momenti di convivialità e di scoperta di nuovi luoghi e culture. “Sentieri del Gusto” rappresenta un’opportunità unica di avvicinarsi alla natura e alla cultura locale, favorendo l’incontro tra generazioni e promuovendo uno stile di vita sano e consapevole.

Per ulteriori informazioni e partecipazione: KANYANO EXPRRIENCE 3481003800.

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