ASCOLI PICENO – Il Prefetto di Genova, con riferimento alla partita Genoa-Ascoli, valevole per la Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 16 agosto, alle ore 18:30, presso lo stadio “Luigi Ferraris”, ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle Province di Ascoli Piceno, Teramo, Fermo e Macerata per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Mister Tomei ha presentato in conferenza stampa la partita col Genoa, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa:

“Il Genoa è una squadra di Serie A, che ha fatto molto bene da quando l’anno scorso è arrivato Daniele De Rossi, è una squadra di carattere, che non molla mai, organizzata, ha valori importanti. Per noi sarà una bellissima opportunità e uno stimolo poter giocare in uno stadio come il Ferraris, sarà un bello spettacolo, è uno stadio che ti dà l’adrenalina giusta per giocare una partita vera. Confrontarsi con giocatori importanti, come è già accaduto con Lazio e Frosinone, credo sia un bello stimolo e penso che i ragazzi reagiranno bene. Spero sarà una gara piacevole, senza intoppi particolari, questo è il mio focus, per questo ragioneremo per dare più minutaggio possibile ai ragazzi, cercando di recuperare chi non è ancora al top. Giocare in uno stadio pieno è sempre uno stimolo e un plus, quest’anno capiterà spesso di giocare in stadi importanti, ma siamo abituati al Del Duca, che ci regala sempre un’atmosfera importante. I ragazzi stanno tutti bene, tranne Nicoletti, che ha avuto un piccolo affaticamento al polpaccio, credo non sarà della trasferta”.

Il tecnico bianconero è tornato a parlare della partita col Potenza di sabato scorso e dell’impiego di Milanese come terzino destro per sopperire all’assenza dell’infortunato Alagna:

“L’ho vista dallo skybox e da sopra la partita è molto limpida, la vedi bene. Abbiamo fatto buone cose, altre le dobbiamo migliorare, mi è piaciuto che il nostro DNA sia rimasto intatto, così come la metodologia e la consapevolezza dei ragazzi. Con l’inserimento di nuovi calciatori è normale dover migliorare, ma ho visto una squadra concentrata, che ha preso l’impegno con serietà, continuando sulla falsa riga dello scorso anno, ovvero con consapevolezza unita all’umiltà, al sacrificarsi e al mettersi a disposizione del compagno e del gruppo.

Tommy (Milanese ndr) è un giocatore funzionale, può ricoprire diversi ruoli, è un anno che sta con noi, conosce meccanismi e dinamiche del nostro gioco, per me è stato semplice e naturale schierarlo in quella posizione, anche per tutelare Oliveri, che deve mettersi a posto. Abbiamo già perso Alagna e non rischio di perderne un altro, quando i giocatori non sono a posto sotto l’aspetto atletico sarebbe un azzardo rischiarli in queste partite. Valutiamo se a Genova riproporremo in quel ruolo Milanese. Faremo valutazioni anche in vista della prima di campionato”.

In chiusura Tomei ha parlato del neo arrivato Gattoni: “Si è presentata questa opportunità, unita alla combinazione che Federico abbia parenti in Ascoli, così ha avuto il piacere di venire a lavorare con noi. Si tratta di un calciatore che ha fatto categorie importanti, è un ragazzo umile, ho parlato con lui e si è messo completamente a disposizione, è stato un piacere poterlo accogliere. E’ un difensore centrale che può giocare a destra o a sinistra, ultimamente ha giocato poco, ma lavorando si metterà a posto. E’ integro, deve soltanto riprendere i ritmi del calcio giocato”.

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