ASCOLI PICENO – Migliaia le presenze registrate domenica 23 agosto, tra aquiloni giganti, mongolfiere di carta, laboratori, sport e natura, musica e il Color Day.

In serata, alla Cava Giuliani, il pubblico ha applaudito il pianista Michele Di Toro. Il festival era partito sabato 22 agosto con l’inaugurazione, alla Pinacoteca Civica, della mostra “A voi domandiamo di noi – Profezie dei corpi e delle anime” di Paolo Maggis e Daniela Alfarano. Lunedì sera, sempre alla Cava Giuliani, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Sibylla 2026 a Daria Perrotta, Giorgia Latini e Patrizia Celani, seguita da “Cuori gentili” con Simone Cristicchi e Davide Rondoni.

Ottima affluenza anche per gli ultimi appuntamenti. Tantissime persone martedì 25 agosto, alle ore 21,45 alla Cava Giuliani, “Per una giovane Italia. La cava del futuro”, con Omar Pedrini e Davide Rondoni, insieme ai giovani talenti Angela Sara Ciafardoni, Camilla Ruffini e Massimo Villani, con la partecipazione del poeta Claudio Damiani.

Nuovamente moltissime persone, mercoledì 26 agosto, per la serata conclusiva del festival con il concerto dei La Rua.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.