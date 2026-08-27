FOLIGNANO – E’ giunta alla sua 11° edizione la Rassegna di Teatro Dialettale Amatoriale “Lu mattià”, organizzato dalla Pro Loco Folignano APS con il Patrocinio del Comune di Folignano, che si svolgerà nelle serate del 26 e 27 agosto a Piane di Morro, in occasione dei Festeggiamenti della Madonna dell’Addolorata.

Nella serata del 26 agosto con inizio alle ore 21,15 si è esibita la Compagnia Gente Nostra di Folignano, con lo spettacolo “Rusce e nire”.

La seconda serata vedrà, prima della esibizione della Compagnia Ridi Teatro di Venarotta, lo spettacolo “Megghie sola che mal’acchempagnata” con inizio alle ore 21,00, la intitolazione definitiva della Rassegna Teatrale Dialettale Amatoriale “Lu mattià” al compianto concittadino folignanese Adriano Speri scomparso nel 2016. Ricordiamo Adriano come uomo profondamente credente, appassionato cultore del dialetto ascolano e indimenticato animatore, fondatore e Presidente della Corale Polifonica 100 Torri, omaggiandolo con la consegna di una targa che ne riporta la motivazione.

La intitolazione sarà introdotta dalla Presidente della Pro Loco Cinzia Ventili, dal Sindaco di Folignano Matteo Terrani, dall’Assessore alla cultura Laura Addis, e quindi un breve ricordo sarà affidato ad Erminia Tosti Luna, alla presenza del figlio Massimo Maria Speri in rappresentanza della famiglia.

Hanno detto di lui e dei suoi versi: «Le immagini sono così precise, così vere, così vive d’avvertirne quasi visivamente il palpito, sia per questa loro fotografica fedeltà al reale che per il verso leggero, fluido, musicale con cui Adriano ce le descrive. Senza ombra di dubbio è quanto di più bello e poeticamente ispirato sia mai stato scritto nel nostro dialetto.» Mimì Vittori

«… le rime, ineccepibili nella forma, non sono però solo musica e canto, ma poggiano su solide basi di interesse culturale e si avverte pure il lavoro artistico di cesello, le limature, il gusto, la misura.» Secondo Balena

«Quello di Speri è un linguaggio poetico preciso ed elegante che scaturisce da autentica alta ispirazione che tocca tutti gli aspetti del vivere e che intuisce e scruta i sentimenti profondi della gente…» Marco Scatasta

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