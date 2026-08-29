Ascoli-Carrarese 1-1
Seconda giornata campionato Serie A 2026/27. Riapre la Curva Sud. Al Del Duca si sfidano Ascoli e Carrarese.
Arbitra Zanotti della sezione di Rimini. Possesso palla 45% Ascoli, 55% Carrarese. Al termine i giocatori bianconeri sotto la sud a tributare i tifosi che hanno gremito il settore riaperto e ricostruito dopo 10 anni
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (57’ Oliveri), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo (69’ De Pieri), Perciun (57’ Bolsius), D’Uffizi (82’ Brunori); Chakir (69’ Gori). A disp.: Crespi, Nicoletti, Acampora, Diamanti, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni. All. Tomei
CARRARESE (3-5-2): Garofani; Romani, Oliana, Ruggeri; Belloni (62’ Guercio), Parlanti (78’ Topalovic), Schiavi, Reale (71’ Martini), Rouhi; Abiuso (78’ Finotto), Cisse (62’ Marconi). A disp.: Pizzignacco, Fiorillo, Khafi, Do Lago, Pinelli, Baroncelli, Melegoni. All. Cioffi
ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini
RETI: 50’ Abiuso (C), 81’ Gori (A)
NOTE: ammoniti D’Uffizi (A), Abiuso (C), Ruggeri (C), Corradini (A), Schiavi (C), Gori (A), Guiebre (A). Spettatori 12.858 (3.573 biglietti e 9.285 abbonati) per un incasso di 101.851,26 € (rateo abbonamenti 71.926,26 €). Rec. 1’ pt, 4’ st.
PRIMO TEMPO
0′ – inizia il match, Ascoli in bianco sul pallone, Carrarese col completino giallo. Curva sud piena
3- Cross di D’Uffizi, colpisce di testa di Chakir, pallone a lato non di molto
4′ La Carrarese interrompe il possesso palla del Picchio, tiro di Reale dalla distanza completamente fuori misura
8′ traversone insidioso di Milanese sul secondo palo, ci pensa Garofani a risolvere
9′ Abiuso lamenta un colpo al naso a palla lontana con Rizzo. Come da regolamento ora deve rimanere un minuto fuori dal campo
12′ fischiata a Garofani il superamento del tempo per la rimessa in gioco, assegnato il corner al Picchio
13′ avanti la Carrarese con Reale che si mette in proprio sulla fascia sinistra, conquista un corner chiuso da Curado, dall’azione scaturisce un altro corner per gli ospiti
18′ punizione per la Carrarese sulla trequarti. Libera l’area Chakir in scivolata mettendo in fallo laterale
21- Errore in appoggio di Damiani che sbaglia il passaggio per Curado, prende palla Cissè che arriva in area e poi calcia col sinistro fuori dal primo palo
23- Lancio di Curado, direttaemente in area per Chakir, il nove serve Silipo, tiro diagonale debole.
26- Ammonito D’Uffizi, fallo in scivolata su Abiuso sulla trequarti bianconera
27- Ancora pericoloso Reale e cross in area allontana di testa Guiebre
33- Abiuso si mette in proprio cerca il dribbling al limite dell’area poi commette fallo su Damiani e viene ammonito
39- Tiro di D’Uffizi dal limite, conclusione debole sul fondo
41- OCCASIONE CARRARESE, corner dalla sinistra. Traversa di Abiuso, che si scontra con Rizzo dopo una mischia in area piccola
43 – attacca il Picchio, conquista due corner consecutivi
45- OCCASIONE ASCOLI Silipo mette in mezzo all’area piccola il pallone cercando Corradini che viene murato al mentre cerca in mettere in rete
46- OCCASIONE ASCOLI traversone di Corradini, colpo di testa di Chakir, ci mette una pezza Garofani in tuffo. TERMINA IL PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
46- Riprende il match nessuna sostituzione
47- Ammonito Ruggeri per un intervento su Chakir
49- OCCASIONE ASCOLI. cross in area, Chakir tenta la rovesciata non colpisce la palla che arriva sui piedi di D’Uffizi cross per Chakir che da ottima posizione incorna a lato
50′ PROTESTE PICCHIO atterrato Chakir in area, l’Ascoli reclama per un rigore, l’arbitro lascia scorrere
51- GOL Carrarese con Abiuso, che che batte Vitale dopo una ripartenza di Rohui che è abile a prendere palla a Silipo e servire il compagno
52′ PROTESTE PICCHIO ammonito Corradini per proteste che reclama un rigore. per fallo di mano in area
57- OCCASIONE ASCOLI Cross di Silipo, deviazione di testa di Corradini che finisce fuori di poco
58- doppio cambio Ascoli: escono Milanese e Perciun, dentro Oliveri e Bolsius
63- Doppio cambio Carrarese: escono Cissè e Bellloni, dentro Marconi e Guercio
64- Cross di Curado ci prova di testa Chakir, ma non riesce a trovare la porta
67- Ammonito Schiavi per perdita di tempo sulla battuta di un calcio d’angolo
68- Tiro di controbalzo da dentro l’area di Ruggeri palla sopra la traversa
70- Doppio cambio Silipo e Chakir, dentro De Pieri e Gori
71- cambio Carrarese: fuori Reale, dentro Martini
76- Ci prova con una botta dal limite D’Uffizi, parata di Garofani
78- Ancora la Carrarese pericolosa con un tiro dal limite, Vitale devia spizzando sopra la traversa
79- Doppio cambio Carrarese: fuori Parlanti e Abiuso, dentro Finotto e Topalovic
81- Pericolosa la Carrarese in contropiede Finotto riceve in area ma non finalizza
82- GOL ASCOLI con Gori, assist rasoterra di De Pieri che pesca l’attaccante in area, Gori di suola stoppa e si gira infilando sotto al sette opposto di sinistro. Ammonito per essersi tolto la maglia, esulta sotto la tribuna con veemenza
82- Esce D’Uffizi, dentro Brunori
85- Ammonito Guiebre per una gomitata su Toplavoci
90- assegnati Quattro minuti di recupero
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